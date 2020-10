October 07, 2020 10:52 ET

VALLETTA, Malta, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx, eine weltweit führende Spot- und Derivatebörse für Kryptowährungen erweitert seine Partnerschaft mit skew und bietet auf der Plattform ein zweites Dashboard an. Das Dashboard zeigt den Nutzern Ether-Handelsdaten von OKEx wie Handelsvolumen für ETH-Futures, Perpetual Swaps und Optionen. OKEx ist die erste Börse, die auf skew ein Echtzeit-Analyse-Dashboard für Bitcoin- und Etherderivate anbietet und damit ihr Engagement für Börsentransparenz unterstreicht.

Der Markt für Kryptoderivate hat stark an Popularität gewonnen, wodurch auch der Bedarf der Händler an zuverlässigen Daten zugenommen hat. Skew hat sich in dieser Nische einen Namen als vertrauenswürdige Autorität gemacht und stellt erstklassige Kryptodaten mit einem Fokus auf den Derivatehandel bereit. Zudem wird das Unternehmen von hochkarätigen Finanzmedien wie Bloomberg zitiert.

Seit Mai bietet OKEx als erste Bitcoin-Börse mit ihrem Echtzeit-BTC-Dashboard auf skew eine entsprechende Transparenz ihrer Handelsdaten für Bitcoin-Derivate. Die Partnerschaft mit skew wurde seitdem durch komplexe Diagramme für Händler weiter intensiviert. Diese umfassen beispielsweise Daten zum aggregierten Open Interest für BTC-Futures sowie zum BTC-Perpetual-Swap-Preis im Vergleich zum BTC-Spot-Preis. Jetzt bietet OKEx auch für seine Märkte für Etherderivate dasselbe hohe Maß an fundierten Analysedaten und Transparenz.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit skew, der zuverlässigsten Quelle für Handelsdaten im Bereich Kryptoderivate, weiter zu intensivieren. Wir teilen nach wie vor die gleichen Werte, wenn es um die Förderung von Transparenz in der Branche geht“, so Lennix Lai, Leiter Financial Markets bei OKEx.

„Wie schon bei unserem Bitcoin-Dashboard und der Bereitstellung komplexerer analytischer Diagramme helfen wir anspruchsvollen Händlern, die Informationen zu den Ethermärkten zu interpretieren. Dazu veröffentlichen wir einen ausführlichen Leitfaden, der ihnen hilft, die Diagrammen bei ihren Trading-Entscheidungen gewinnbringend zu nutzen und sich nicht von ihrer Komplexität einschüchtern zu lassen.“

Zusätzlich zum Leitfaden für Etherderivate-Händler organisieren Lennix Lai und Quentin Issele, VP Financial Markets bei OKEx, am 8. Oktober zusammen mit Emmanuel Goh, dem Mitbegründer und CEO von skew, ein Kamingespräch.

Über OKEx

OKEx ist mit ihrem vielfältigen Marketspace die weltweit führende Spot- und Derivatebörse für Kryptowährungen. Kryptohändler, Miner und institutionelle Investoren auf der ganzen Welt nutzen die Plattform, um ihre Krypto-Assets zu verwalten, Investitionsmöglichkeiten zu optimieren und Risiken abzusichern. Wir bieten Spot-Handel und Derivatehandel – unter anderem Termingeschäfte, Perpetual Swap und Optionen – für die wichtigsten Kryptowährungen und geben Investoren so die nötige Flexibilität bei der Entwicklung ihrer Strategien zur Gewinnmaximierung und Risikominderung.

