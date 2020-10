LA VALLETTE, Malte, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx , l'une des principales plateformes d'échange de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant à l'échelle mondiale, renforce son partenariat avec skew, en ajoutant un deuxième tableau de bord à la plateforme. Depuis celui-ci, les utilisateurs peuvent visualiser les données sur le trading de l'Ether fournies par OKEx, y compris le volume de trading des contrats à terme sur l'ETH, des swaps perpétuels et des options. OKEx est la première plateforme d'échange à lancer un tableau de bord analytique en temps réel pour les dérivés du Bitcoin et de l'Ether sur skew, soulignant son engagement envers la transparence des échanges.



Le marché des dérivés de cryptomonnaies a gagné en popularité, entraînant un besoin de données fiables pour les traders. skew s'est fait un nom en tant qu'autorité de confiance dans son créneau, fournissant des données sur les cryptomonnaies de premier plan en se concentrant sur le trading de produits dérivés et en étant cité par des médias financiers de classe mondiale tels que Bloomberg.

En mai, OKEx est devenue la première plateforme d'échange de Bitcoins à fournir une telle transparence sur ses données de trading concernant les produits dérivés du Bitcoin en annonçant son tableau de bord BTC en temps réel avec skew. Le partenariat avec skew s'est depuis renforcé avec des graphiques avancés pour les traders, présentant notamment les positions ouvertes agrégées concernant les contrats à terme sur le BTC et le prix des swaps perpétuels par rapport au prix au comptant. Aujourd'hui, OKEx fournit le même niveau approfondi d'analyse et de transparence sur ses marchés des produits dérivés de l'Ether.

« Nous sommes ravis de faire progresser notre partenariat avec skew, la source la plus fiable de données sur le trading de produits dérivés de cryptomonnaies, et nous continuons à partager les mêmes valeurs lorsqu'il s'agit de promouvoir la transparence au sein de l'industrie », a commenté Lennix Lai, responsable des marchés financiers chez OKEx.

« Avec notre tableau de bord sur le Bitcoin et l'inclusion de graphiques analytiques plus complexes, nous aiderons les traders chevronnés à interpréter les informations sur les marchés de l'Ether en publiant un guide approfondi qui rend les graphiques utiles plutôt que décourageants et les aide au moment de prendre leurs décisions de trading. »

En plus du guide destiné aux traders de produits dérivés de l'Ether, Lennix Lai, et le vice-président des marchés financiers d'OKEx, Quentin Issele, tiendront une discussion informelle avec le co-fondateur et PDG de skew, Emmanuel Goh, le 8 octobre.

À propos d'OKEx

En tant que l'une des plus grandes plateformes d'échange de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant dans le monde, OKEx est le lieu où les traders, les mineurs et les investisseurs institutionnels mondiaux en crypto-produits gèrent les crypto-actifs, améliorent les opportunités d'investissement et minimisent les risques. Nous proposons des opérations au comptant et des produits financiers dérivés, notamment des contrats à terme, des échanges (swaps) perpétuels et des options, sur les principales cryptomonnaies, ce qui offre aux investisseurs une souplesse d'élaboration de leurs stratégies afin de maximiser les gains et d'atténuer les risques.

OKEx,