VALLETTA, Malta, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKEx , uma bolsa de spot e derivativos de criptomoedas líder mundial, está aprimorando sua parceria com a skew, adicionando um segundo painel na plataforma onde os usuários podem visualizar dados de negociação Ether da OKEx, incluindo volume de negociação de futuros ETH, swaps perpétuos e opções . A OKEx é a primeira bolsa a lançar um painel analítico em tempo real para derivados Bitcoin e Ether na skew, destacando o seu compromisso com a transparência da comercialização.



O crescimento da popularidade do mercado de derivativos de criptomoedas aumentou também a necessidade de dados confiáveis para os corretores. A Skew ficou conhecida como uma autoridade confiável do seu nicho, fornecendo dados de criptomoedas líderes com foco na negociação de derivativos, sendo citada por mídias financeiras de todo o mundo, tal como a Bloomberg.

Em maio, a OKEx passou a ser a primeira bolsa de Bitcoin a fornecer transparência dos seus dados de negociação de derivativos Bitcoin, com o seu painel BTC em tempo real com a skew. A parceria com a skew desde então se fortaleceu com os gráficos avançados para corretores, como BTC futuros de participação aberta agregada e preço de swap BTC perpétuo vs. spot. Agora, a OKEx fornece o mesmo nível profundo de análise e transparência nos seus mercados de derivativos Ether.

"Temos o prazer de avançar nossa parceria com a skew, a fonte mais confiável de dados de negociação de derivativos de criptomoedas, continuando a compartilhar os mesmos valores quando se trata de promover a transparência do setor”, comentou Lennix Lai, chefe de mercados financeiros da OKEx.

"Tal como acontece com o nosso painel Bitcoin e com a inclusão de gráficos analíticos mais complexos, ajudaremos os corretores sofisticados a entender como interpretar as informações nos mercados Ether, publicando um guia detalhado que torna os gráficos úteis em vez de intimidantes e os ajuda no momento de tomar suas decisões de negociação.”

Além do guia para os corretores de derivativos Ether, Lennix Lai e o vice-presidente de mercados financeiros da OKEx, Quentin Issele, terão um bate-papo em conjunto com o cofundador e CEO da skew, Emmanuel Goh, no dia 8 de outubro.

Sobre a OKEx

A OKEx oferece maior e mais diversificado mercado de criptomoedas do mundo onde os comerciantes globais, mineradores e investidores institucionais de criptomoedas gerenciam ativos de criptomoedas, aumentam as oportunidades de investimento e protegem os riscos. Fornecemos negociações spot e de derivativos, incluindo futuros, swap perpétuo e opções das principais criptomoedas, proporcionando para os investidores a flexibilidade na formulação das suas estratégias para maximizar ganhos e mitigar riscos.

OKEx,