Mit dem neuen Vertrag wird PRA die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) bei der Entwicklung medizinischer Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit unterstützen



RALEIGH, N.C., Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) hat heute bekanntgegeben, dass es von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) als Mitglied des neu aufgestellten Clinical Studies Network (Netzwerk für klinische Studien, CSN) ausgewählt wurde. Im Rahmen einer Auftragsvergabe für die Planung und Durchführung klinischer Studien („Clinical Trial Planning and Execution“, CTPE) wird PRA als wertvoller Partner für klinische Forschungsdienstleistungen zur Entwicklung medizinischer Maßnahmen fungieren, die die Gesundheit schützen und in Krisenfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit Leben retten.

„Dieses Programm stellt ein wichtiges Forschungsprojekt dar, das notwendig ist, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und fördern“, so Michael Massaro, Senior Vice President, Project Delivery and Biometrics, PRA Health Sciences. „Wir sind stolz darauf, das Clinical Studies Network von BARDA zu unterstützen, indem wir unsere klinische Forschungserfahrung, unser Fachwissen und unsere Fähigkeiten einbringen und ein Healthcare-Intelligence-Partner für diesen besonderen und dringlichen Bedarf sein können.“

Als Teil des Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) innerhalb des US-Ministeriums Department of Health and Human Services (HHS) unterstützt BARDA den Schutz des Landes vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Bedrohungen sowie pandemischer Influenza und neu auftretenden Infektionskrankheiten. BARDA unterstützt die fortschrittliche Forschung, Entwicklung und Herstellung von medizinischen Maßnahmen wie Impfstoffen, Medikamenten und Diagnostika. BARDA wird das CSN nutzen, um die Entwicklung von medizinischen Maßnahmen durch strenge klinische Studien der Phasen I-IV voranzutreiben, in denen die Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten, Geräten und biologischen Produkten bewertet wird.

BARDA hat kürzlich den CSN-Vertrag umstrukturiert, um den Vertrag zur Planung und Durchführung klinischer Studien als einen Vertrag zur mehrfachen Auftragsvergabe mit unbestimmter Lieferung/unbestimmtem Umfang über einen Zeitraum von fünf Jahren darin aufzunehmen. Während der Laufzeit des Vertrages können PRA und andere CSN-CTPE-Mitglieder zusätzliche Vorschläge für neue Arbeiten im Rahmen des Projektumfangs einreichen. Dieses Projekt wurde ganz oder teilweise mit öffentlichen Mitteln von ASPR und BARDA im Rahmen des Vertrags Nr. 75A50120D00019 finanziert.

Über PRA Health Sciences

PRA Health Sciences ist eines der weltweit führenden globalen Auftragsforschungsinstitute (nach Umsatz) und bietet Outsourcing-Services im Bereich der klinischen Entwicklung und Datenlösungs-Dienstleistungen für die Biotechnologie- und die Pharmazeutikbranche an. Die weltweite klinische Entwicklungsplattform von PRA umfasst mehr als 75 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Afrika, Australien und im Nahen Osten mit über 17.500 Mitarbeitern weltweit. Seit dem Jahr 2000 hat PRA weltweit an etwa 4.000 klinischen Studien teilgenommen. Zusätzlich nahm PRA bei über 95 Medikamenten an den entscheidenden oder unterstützenden klinischen Studien für eine US-FDA- und/oder internationale Zulassung teil. Weitere Informationen zu PRA finden Sie unter www.prahs.com .

