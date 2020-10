RALEIGH, Caroline du Nord, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) pour intégrer son réseau d'études cliniques (CSN, Clinical Studies Network) actualisé. Dans le cadre d'un contrat de planification et d'exécution d'essais cliniques (PEEC), PRA sera un partenaire précieux chargé de fournir des services de recherche clinique pour développer des contre-mesures médicales (CMM) qui protègent la santé et sauvent des vies dans les situations d'urgence de santé publique.



« Ce programme constitue une recherche importante qui est nécessaire pour protéger et favoriser la santé publique », a déclaré Michael Massaro, vice-président principal de l'exécution des projets et de la biométrie chez PRA health Sciences. « Nous sommes fiers de soutenir le réseau d'études cliniques de la BARDA, car nous pouvons lui offrir notre expérience, notre expertise et nos capacités en matière de recherche clinique et être un partenaire apportant des renseignements sur la santé pour répondre à ce besoin unique et urgent. »

Dans le cadre de l'Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) au sein du Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS), la BARDA aide la nation à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, mais aussi contre la grippe pandémique et les maladies infectieuses émergentes. La BARDA soutient la recherche, le développement et la fabrication avancés de CMM, tels que les vaccins, les médicaments et les diagnostics. La BARDA s'appuiera sur le CSN pour faire progresser le développement des CMM en menant des essais cliniques rigoureux de Phase I à IV qui évaluent l'innocuité et l'efficacité des médicaments, des dispositifs et des produits biologiques.

La BARDA a récemment revu le contrat CSN pour inclure le contrat de planification et d'exécution d'essais cliniques en tant que contrat à fournisseurs multiples et à quantité et livraison indéterminées sur une période de cinq ans. Pendant la durée de leur contrat, PRA et les autres membres du CTPE CSN peuvent soumettre des propositions supplémentaires pour de nouveaux travaux dans le cadre du projet. Ce projet a été financé en totalité ou en partie par des fonds fédéraux provenant de l'ASPR et de la BARDA, en vertu du contrat n° 75A50120D00019.

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l'une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d'affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l'approbation réglementaire de plus de 95 produits à l'international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com .

