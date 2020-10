RALEIGH, N.C., Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences , Inc.(NASDAQ: PRAH) anunciou hoje que foi selecionada pela Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) como membro da sua renovada Clinical Studies Network (Rede de Estudos Clínicos - CSN). No âmbito de um contrato de Planejamento e Execução de Ensaios Clínicos (CTPE), o PRA servirá como uma parceira valiosa que fornece serviços de pesquisa clínica para o desenvolvimento de medical countermeasures (contramedidas médicas - MCMs) que protegem a saúde e salvam vidas em emergências de saúde pública.



“Este programa é uma pesquisa importante, necessária para a proteção e viabilização da saúde pública”, disse Michael Massaro, Vice-Presidente Sênior, Project Delivery and Biometrics, PRA Health Sciences. “Estamos orgulhosos de apoiar a Rede de Estudos Clínicos da BARDA, onde podemos oferecer nossa experiência, experiência e capacidades de pesquisa clínica e ser um parceiro de inteligência em saúde para essa necessidade única e urgente.”

Como parte do Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response (Escritório do Secretário Adjunto de Preparação e Resposta - ASPR) no Department of Health and Human Services (Departamento de Saúde e Serviços Humanos - HHS) dos EUA, a BARDA ajuda a proteger a nação de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, bem como de gripe pandêmica e doenças infecciosas emergentes. A BARDA apoia pesquisas avançadas, desenvolvimento e fabricação de MCMs, tais como vacinas, medicamentos e diagnósticos. A BARDA irá alavancar a CSN para avançar no desenvolvimento de MCMs através da realização de ensaios clínicos rigorosos de Fase I-IV que avaliam a segurança e eficácia de medicamentos, dispositivos e produtos biológicos.

Recentemente, a BARDA reconfigurou o contrato da CSN para incluir o contrato de Clinical Trial Planning and Execution (Planejamento e Execução de Ensaios Clínicos) como um contrato de Delivery/Indefinite Quantity (Entrega Indefinida/Quantidade Indefinida) multi-adjudicado ao longo de um período de cinco anos. Durante a vigência do seu contrato, a PRA e outros membros do CTPE da CSN podem apresentar propostas adicionais para novos trabalhos dentro do escopo do projeto. Este projeto foi financiado, no todo ou em parte, com fundos federais da ASPR e da BARDA, nos termos do Contrato nº 75A50120D00019.

