北卡罗来纳州罗利市, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Health Sciences, Inc.（NASDAQ：PRAH）今天宣布已被生物医学高级研究与发展管理局（BARDA）选为最新临床研究网络（CSN）的成员。按照临床试验规划和实施（CTPE）合同的规定， PRA将作为重要的合作伙伴，提供临床研究服务，以制定在公共卫生紧急情况下保护健康和拯救生命的医疗对策（MCM）。



PRA Health Sciences项目交付和生物特征识别高级副总裁Michael Masaro表示：“这个计划是保护和促进公共健康所必需的重要研究。” “我们为支持BARDA的临床研究网络而感到自豪，可为网络提供我们的临床研究经验、专业知识和能力，并成为这一独特和迫切需求的卫生保健智能合作伙伴。”

作为隶属于美国卫生和人类服务部（HHS）的备灾和应灾助理部长（ASPR）办公室的一部分，BARDA在确保国家免受化学威胁、生物威胁、放射性威胁和核威胁以及疫情和新型传染疾病危害方面提供援助。BARDA支持MCM的先进研发和制造，如疫苗、药物和诊断。BARDA将利用CSN进行严格的一到四期临床试验，评估药物、设备和生物制品的安全性和疗效，从而推动MCM的研发。

BARDA最近重新签定了CSN合同条款，将《临床试验规划和实施合同》列为为期五年的“多项目无限期交付/无限期数量”合同。在合同期限内，PRA与其他CSSN CTPE成员可以就项目范围内的新工作提出更多建议。根据第75A50120D00019号合同的规定，该项目全部或部分由ASPR和BARDA联邦基金提供资金。

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，全球员工超过17500人。2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。

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