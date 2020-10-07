新澤西州拉里市, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈公司已獲生物醫學高級研究和開發管理局 (BARDA) 選為最新臨床研究網絡 (CSN) 的成員。PRA 獲授予臨床試驗計劃和執行 (CTPE) 合約，將作為一個重要的合作夥伴，提供臨床研究服務，以開發在公共衛生緊急情況下保護健康並挽救生命的醫療對策 (MCM)。



PRA Health Sciences 項目交付和生物識別學高級副總裁 Michael Masaro 說：「本計劃代表保護和促進公共健康所需的重要研究。我們很榮幸能夠支持 BARDA 的臨床研究網絡，讓我們可以在網絡中提供我們的臨床研究經驗、專業知識和能力，並成為滿足這個獨特而迫切需求的醫療情報合作夥伴。」

作為美國衛生與人類服務部 (HHS) 的應急準備與回應助理秘書處 (ASPR) 的一部分， BARDA 幫助美國從化學、生物、放射和核子威脅、流感疫情和新興傳染病中保障國家安全。BARDA 支持 MCM 的進階研究、開發和製造，例如疫苗、藥物和診斷。BARDA 將透過開展嚴格的第一至四期臨床試驗來評估藥物、裝置和生物產品的安全性和效能，從而利用 CSN 促進 MCM 的發展。

BARDA 最近重新修訂了 CSN 合約，包括臨床試驗計劃和執行合約，以作為為期五年的無限期交付/無限量合約。在合約期間內，PRA 與其他 CSN CTPE 成員可以為項目範圍內的新工作提交建議。項目現已由 ASPR 和 BARDA 的聯邦政府基金提供全部或部分資金，合約編號為 75A50120D00019。

關於 PRA Health Sciences 公司

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

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