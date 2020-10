Boston, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks ("Seaborn"), um desenvolvedor-proprietário-operador líder de sistemas de cabo de fibra óptica submarino, anuncia a nomeação de Steve Orlando como seu novo CEO, a partir de 1º de outubro. Com essa adição estratégica à liderança executiva da empresa, a Seaborn ressalta seu compromisso com a inovação, experiência, serviços de classe mundial e suporte abrangente ao cliente.



Um veterano da indústria de telecomunicações, Orlando traz 27 anos de experiência em cargos de liderança sênior no Zayo Group, CenturyLink, Level 3, Global Crossing e Verizon Business. Orlando se juntou à Seaborn vindo do Zayo Group, onde atuou como vice-presidente sênior de soluções de fibra e rede. Nessa função, ele liderou o desenvolvimento de produtos, operações e rede dando suporte às vendas diretas e indiretas em 18 estados da Região Central Americana. Como um líder comprovado com ampla experiência multifuncional, Orlando garantirá que a Seaborn continue em seu caminho de crescimento de longo prazo no serviço de conectividade global.

“Estou feliz por me juntar à equipe da Seaborn ao mesmo tempo em que entregam serviços baseados em tecnologia, cliente em primeiro lugar e as melhores soluções da indústria”, comenta Orlando. “Estou ansioso para trabalhar ao lado dos líderes da indústria e desenvolver coletivamente nossas habilidades de classe mundial e serviços transformacionais.”

As soluções de conectividade da Seaborn oferecem a estabilidade de rotas submarinas e terrestres diversificadas, com arquiteturas de rede resilientes a falhas, segurança superior e qualidade de serviço ímpares. Este compromisso da líder da indústria em serviço é sustentado pela operação do sistema de cabo submarino Seabras-1, conectando o Brasil aos Estados Unidos com a menor latência e maior confiabilidade entre vários POPs (pontos de presença) em São Paulo, Rio de Janeiro e a área metropolitana de Nova York. A entrega e o desempenho de serviços líderes da indústria da Seaborn combinados com ofertas de serviços IP e Ethernet fornecem uma abordagem orientada para a solução e o compromisso de sempre exceder as expectativas de serviço de seus clientes.

“A Seaborn está ajudando a transformar as comunicações globais e esta nomeação com certeza criará uma nova era de sucesso para a empresa e seus clientes”, comenta Pete Hayes, Presidente do Conselho do Seabras Group. “Steve traz um forte histórico de liderança e experiência em telecomunicações e está totalmente preparado para liderar a Seaborn, uma vez que ela procura atender aos requisitos de comunicações globais que estão evoluindo.

“Atender às necessidades de conectividade dos clientes é mais importante hoje do que nunca e, como tal, essas decisões estratégicas são fundamentais para o papel da Seaborn como um facilitador vital”, comenta Todd Bright, Sócio e Head de Infraestrutura nas Américas da gestora de private equity Partners Group, que é proprietária da Seaborn. “Dou as boas-vindas a Steve na equipe da Seaborn e estou ansioso pelo insight estratégico, liderança e resultados que ele traz, não apenas para a empresa, mas também para seus clientes e para a indústria de comunicações em geral.”

Sobre Seaborn

A Seaborn atende às necessidades de comunicações globais nas Américas, oferecendo comprimento de onda, linha privada Ethernet e serviços IP. Única entre as operadoras de cabo independentes, a Seaborn opera e mantém totalmente sua infraestrutura de cabos submarinos e terrestres. POPs, backhaul terrestre, estações de chagada dos cabos submarinos estão todos sob o controle da Seaborn. A equipe da Seaborn projetou, construiu e operou mais sistemas de cabos submarinos do que qualquer outra equipe de telecomunicações, incluindo mais de 75 estações de chegada de cabos, 250 POPs globais e 250.000 km de cabos de fibra óptica submarinos. Visite www.seabornnetworks.com para obter mais informações ou siga-nos no LinkedIn.

