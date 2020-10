CALHOUN, Ga., Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- In verband met de bekendmaking van de cijfers van het derde kwartaal van 2020 door Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) op donderdag 29 oktober 2020, wordt u uitgenodigd om te luisteren naar de conference call die live zal worden uitgezonden op vrijdag 30 oktober 2020 om 11:00 uur ET.



Wat: Call over cijfers 3e kwartaal 2020 van Mohawk Industries, Inc. Wanneer: 30 oktober 2020

11:00 uur ET Waar: www.mohawkind.com

Selecteer Investor Information Hoe: Live via internet - meld u gewoon aan op het web via het bovenstaande adres of Live Conference Call: Kies 1-800-603-9255 (VS/Canada)

Kies 1-706-634-2294 (Internationaal)

Kies 1-253-237-1879 (Internationaal)

Conferentie-ID: 8291468

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerproducten die een verrijking zijn voor woonruimten en commerciële ruimten overal ter wereld. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, kleden, keramische tegels, laminaat, houten vloeren, stenen vloeren en vinylvloeren. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën voortgebracht die onze merken in de markt onderscheiden en voldoen aan alle vereisten op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest gerenommeerde merken in de industrie en zijn onder meer American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step en Unilin. De afgelopen tien jaar is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Voor degenen die de call niet op de vermelde tijd kunnen bijwonen, blijft deze tot en met 30 november 2020 beschikbaar voor herhaling via de website Investor Relations van Mohawk Industries, Inc. of door 1-855-859-2056 (VS/Canada) of 1-404-537-3406 (Internationaal/lokaal) te bellen en Conferentie-ID # 8291468 in te voeren.

Contactpersoon:

Mohawk Industries, Inc.

Frank Boykin, Chief Financial Officer

706-624-2695