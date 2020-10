SAINTE-JULIE, Québec, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de souligner son 30e anniversaire malgré la pandémie, le Groupe Export est heureux de présenter à l’industrie une toute nouvelle image de marque, dévoilée lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue virtuellement le 7 octobre dernier. Portant toujours fièrement son statut de leader québécois en matière de services à l’exportation bioalimentaire, le Groupe Export propose une identité actualisée et simplifiée qui convoie un message plus clair que jamais : le Groupe Export offre une pluralité de services complémentaires à l’exportation dans un contexte d’accompagnement et de soutien constant à l’industrie.



« Réfléchi afin de proposer une référence modernisée à la rose des vents, le nouveau logo du Groupe Export représente autant la Terre et son axe de rotation que la croissance et l’innovation dont font preuve les entreprises membres qui en constituent le cœur. Les exportateurs de produits agroalimentaires demeureront toujours au centre de nos interventions, qui sont sélectionnées et mises en place avec leur intérêt et leurs besoins au premier plan de la réflexion », souligne Martin Lavoie, président-directeur général.

Forte de son souhait de répondre aux besoins évolutifs de ses membres, l’association a également procédé à divers ajustements permettant d’assurer une meilleure lisibilité au logo de façon à optimiser son impact sur les nouvelles plateformes technologiques. Plus encore, le nom de l’organisation a été raccourci afin de positionner plus fortement son appartenance à l’industrie.

La flèche de deux couleurs illustrant l’aiguille de la rose des vents et référant au regroupement et à la centralisation des services offre un clin d’œil à l’histoire et confirme la volonté du Groupe Export de tabler sur ses succès passés et de poursuivre la mission dans laquelle il excelle depuis trois décennies.

Amorcé en février 2019 alors qu’André A. Coutu présidait le Groupe Export, le processus de refonte de l’image de marque avait été interrompu afin de permettre au nouveau leadership du Groupe Export de s’approprier le changement et le modeler à sa vision. La nouvelle image a donc été finalisée sous la gouverne de Martin Lavoie, actuel président-directeur général, qui a souhaité conserver les acquis en matière de notoriété et faire le lien entre le passé et l’avenir tout en proposant un symbole clair de renouveau.

Dans le contexte actuel, cette nouvelle image sera instaurée de façon graduelle, à travers une plateforme de marque repensée, et culminera en début d’année 2021 par la mise en ligne d’un site Internet revampé, qui permettra de faciliter les interactions avec ses membres sur une base bidirectionnelle.

De nouveaux visages au conseil d’administration

Pour amorcer le tournant marqué par le lancement de cette nouvelle image de marque, de nouveaux administrateurs ont été élus au conseil d’administration.

Lors de l’assemblée générale annuelle, plusieurs postes d'administrateurs étaient en élection. Mme Anne Létourneau (Fruit d’Or) a été réélue dans ses fonctions, alors que trois nouveaux venus ont été accueillis au sein du conseil d’administration, soit :

- Mme Katell Burot (Carrément Tarte) – membre Exportateur

- M. Mathieu Roy (Emblème Canneberge) – membre Exportateur

- Mme Lory Z. Wang (Arctica Food Group Canada Inc.) – membre Exportateur

Le Groupe Export tient par ailleurs à remercier ses administrateurs sortants, messieurs Jacques Bissonnette (anciennement Olymel et La Milanaise), Martin Cournoyer (anciennement Chocolat Lamontagne) en remplacement de Martin Bilodeau (Gogo Quinoa) et Jacques Duhaime (Duhaime Gourmet) pour leur implication et leur disponibilité envers le Groupe Export.

Un nouveau plan stratégique pour des interventions repensées

L’assemblée générale annuelle des membres a également été l’occasion pour le Groupe Export de rendre public un nouveau plan stratégique qui brosse un portrait des actions qui seront entreprises jusqu’en 2023 et qui jette les bases d’une offre de services bonifiée visant toujours à faciliter l’accès aux marchés pour les exportateurs. Plus encore, il vise concrètement à supporter l’atteinte de la cible de 14 milliards de dollars à l’exportation de la Politique bioalimentaire 2018-2025 du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Groupe Export étant l’organisme responsable des actions en matière d’exportation dans le cadre de cette même politique.

À travers cette nouvelle planification, l’équipe du Groupe Export souhaite faire preuve d’une agilité accrue dans son appui à ses membres, une notion qui deviendra d’autant plus importante dans un cadre de relance de l’économie et des exportations. Comme le mentionne M. Lavoie, « s’il est actuellement difficile d’anticiper l’environnement d’affaires des exportations agroalimentaires au terme de cette période trouble et de savoir quels seront les besoins des entreprises exportatrices, il est clair que ceux seront accrus et changeants ».

Un programme d’accompagnement personnalisé

Cette conjoncture particulière était donc le moment tout désigné pour annoncer la prochaine mise en place d’un nouveau programme d’accompagnement personnalisé et de diversification des exportations. En effet, au cours du mois d’octobre 2020, le programme Zenith verra le jour, une solution clé en main basée sur une démarche d’analyse précise combinée à une méthodologie éprouvée. Le programme Zenith permettra au Groupe Export de concrétiser une nouvelle approche terrain d’internationalisation conçue sur mesure pour ses entreprises membres.

Rebondissant sur ces nouveaux tremplins, le Groupe Export est prêt à aborder les 30 prochaines années avec énergie, conviction et engagement.

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l’instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l’organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

