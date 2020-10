MONTRÉAL, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies inc. (D-BOX) (TSX : DBO), chef de file mondial en matière de technologie haptique et de divertissement immersif, et la FIA, l’organe directeur du sport automobile mondial qui assure une mobilité sûre, durable et accessible pour tous les usagers de la route dans le monde entier sont heureux d’annoncer la reconnaissance exclusive des produits D-BOX par la FIA à compter d’aujourd’hui.



Les pilotes automobile professionnels en formation, les joueurs de haut niveau qui participent à des compétitions officielles de jeux vidéo dans l’univers des simulateurs de course ainsi que tous les autres utilisateurs de jeux de course peuvent dorénavant compter sur le premier système d’immersion haptique disponible sur le marché détenant une reconnaissance officielle de la FIA.

Pendant plusieurs mois, les ingénieurs de la FIA et de nombreux experts techniques de la fédération ont examiné les systèmes haptiques de D-BOX et ont confirmé qu’il s’agit de la meilleure solution haptique offerte à ce jour. Cet accord débouchera sur une gamme de produits sous licence officielle de la FIA proposés par D-BOX aux clubs de la FIA ainsi qu’à l’ensemble de ses autres partenaires de ventes dans le monde entier.

« Ce partenariat place D-BOX sur l’échiquier mondial et confirme sa position dominante et son rôle clé au sein des principales organisations mondiales de sports automobiles et de sport, afin de créer une occasion unique permettant à toute l’industrie du jeu de rejoindre et d’inspirer des millions de nouveaux amateurs potentiels », a déclaré Yannick Gemme, vice-président, ventes chez D-BOX. « Nous sommes honorés de recevoir cette importante reconnaissance de la FIA. Elle générera une plus grande visibilité et un intérêt accru pour notre technologie à travers le monde et permettra à D-BOX de s’emparer d’une grande partie des possibilités croissantes qu’offre le marché des simulateurs de course », a-t-il conclu.

« La FIA est heureuse de s’associer à D-BOX, un fournisseur de premier plan en matière de technologie haptique qui est reconnu pour sa grande qualité et son engagement dans le marché florissant des simulateurs de course », a indiqué Graham Stoker, Président délégué pour le sport de la FIA. « La technologie haptique de D-BOX change la manière dont la simulation automobile est vécue. Nous sommes impatients de voir leur cheminement dans l’avenir et heureux d’être en mesure d’y contribuer et de convier nos membres à cette aventure », a-t-il ajouté.

« D-BOX continue de progresser en accord avec son plan visant à se rapprocher des consommateurs. Cette nouvelle reconnaissance de notre expertise constitue une étape importante de notre stratégie orientée vers l’établissement d’une croissance à long terme et la consolidation de notre écosystème de partenaires », a révélé Sébastien Maillot, président et chef de la direction de D-BOX. « Cette entente exclusive avec la FIA démontre la position de D-BOX, en tant que meilleure expérience immersive de simulation de course », a-t-il conclu.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement haptiques et immersives hyperréalistes en fournissant un retour d’information au corps et en stimulant l’imagination grâce au mouvement. La technologie haptique permet tout particulièrement de percevoir les sensations que le corps éprouverait s’il interagissait directement avec les objets physiques. D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, d’applications de réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite.



D-BOX Technologies inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, ainsi qu’à Beijing, en Chine. Consultez D-box.com.

À propos de la FIA

La FIA est l'organe directeur du sport automobile mondial et la fédération des principales organisations automobiles mondiales. Fondée en 1904, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), dont le siège est à Paris, est une association sans but lucratif. Elle regroupe 243 organisations nationales automobiles et sportives de 146 pays sur les cinq continents. Ses clubs membres représentent des millions d'automobilistes et leurs familles. La FIA promeut une mobilité sûre, durable et accessible pour tous les usagers de la route dans le monde entier.

Pour de plus amples informations, veuillez joindre :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

David Montpetit

Chef des Finances

450 442-3003, poste 296

dmontpetit@d-box.com