ORLANDO, Floride, 07 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La franchise chef de file dans le domaine de la réparation haute technologie uBreakiFix a annoncé une croissance significative au troisième trimestre avec l'ouverture de 20 nouveaux magasins au cours du troisième trimestre 2020, portant l’empreinte totale de la marque à 595 magasins en Amérique du Nord. Les marchés les plus porteurs ont été New York avec trois nouveaux sites, suivi de l'Illinois et de Washington, avec deux succursales chacun.



Au cours du troisième trimestre, uBreakiFix a également été reconnue comme étant une franchise à forte croissance par le magazine Entrepreneur pour avoir maintenu une forte croissance auprès de ses franchisés individuels en Amérique du Nord au cours des trois dernières années. uBreakiFix s'est classée n° 20 sur la liste des franchises à forte croissance et n° 21 sur la liste globale des 500 franchises de la revue Entrepreneur publiée plus tôt cette année.

« Nous sommes fiers de figurer parmi les meilleurs concepts du secteur de la franchise sur la liste des 500 franchises de la revue Entrepreneur et celle des franchises à forte croissance », a déclaré Justin Wetherill, président et cofondateur d'uBreakiFix. « Ces récompenses sont en grande partie basées sur des données chiffrées, mais je crois que ces chiffres témoignent d'une plus grande histoire : celle de personnes passionnées et déterminées à faire les choses de la bonne manière. Notre croissance a été rendue possible grâce à nos incroyables partenaires, aux franchisés et aux membres de l'équipe, et il est toujours gratifiant de voir leur travail et leur impact reconnus. »

En août, uBreakiFix a prolongé son partenariat avec Google afin d'inclure les réparations sans rendez-vous sous et hors garantie pour le nouveau modèle de téléphone intelligent Pixel 4a de Google. Chaque magasin uBreakiFix emploie des techniciens formés par Google afin de fournir un service de réparation autorisé pour les écrans fissurés et autres problèmes techniques en utilisant des pièces d'origine OEM.

Au cours du même mois, uBreakiFix a également célébré l'anniversaire de son acquisition par Asurion, une entreprise mondiale spécialisée dans l'assistance technologique. En tant que filiale d'Asurion, uBreakiFix conserve son équipe de direction et son modèle de franchise tout en bénéficiant d'un soutien accru et en développant encore davantage son réseau de clients. Asurion fournit une protection et un support primés à 300 millions de clients à travers le monde grâce à ses relations avec les principaux opérateurs et détaillants de téléphonie mobile.



« Cette acquisition a permis à uBreakiFix de s'améliorer de plusieurs façons », a déclaré M. Wetherill. « Nous comptons aujourd'hui près de 600 sites et nous avons continué à perfectionner et à étendre notre offre de réparation mobile sur site. Asurion possède une équipe hautement stratégique et désireuse d'innover, et nous sommes impatients de voir l'impact de nos efforts combinés, tant pour nos clients que pour notre industrie ».

uBreakiFix prévoit d'ouvrir 25 nouveaux magasins au cours du quatrième trimestre, et de poursuivre son expansion à New York, dans le New Jersey, dans l'Illinois et à Washington, D.C.

uBreakiFix est connue pour sa capacité à réparer n'importe quel appareil doté d'un bouton interrupteur. À ce jour, uBreakiFix a réparé plus de neuf millions d'appareils, notamment des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des consoles de jeux et plus encore. uBreakiFix offre des diagnostiques gratuits et chaque réparation est accompagnée d'une garantie de 90 jours.

uBreakiFix a été fondée en 2009 par Justin Wetherill et David Reiff, qui ont jumelé leurs compétences avec celles d'Eddie Trujillo pour offrir un service de réparation technique rapide et abordable dans un point de vente physique, couplé à une expérience client inégalée. En identifiant un manque sur le marché de la réparation et en y répondant, l'entreprise s'est développée de manière organique, passant d'un simple magasin de quartier en Floride à une franchise internationale. Pour tout complément d'information, visitez ubreakifix.com.

fondée en 2009, l'entreprise se spécialise dans la réparation de petits appareils électroniques, notamment des téléphones intelligents, des consoles de jeu, des tablettes, des ordinateurs et bien d'autres encore. Les écrans fissurés, problèmes les logiciels, les problèmes d'appareil photo, et la majorité des autres problèmes peuvent être réparés en se rendant dans les magasins uBreakiFix répartis à travers les États-Unis et le Canada. Depuis 2016, uBreakiFix est le partenaire exclusif en réparations sans rendez-vous des utilisateurs de Google Pixel. En 2018, uBreakiFix est devenu un fournisseur de services agréé Samsung Care, offrant une assistance en personne le jour même aux clients de Samsung Galaxy à travers les États-Unis. En 2019, uBreakiFix s'est joint à la famille Asurion et mène désormais ses activités en tant que filiale de la société, tout en conservant la marque, l'équipe de leadership et le modèle de franchise uBreakiFix. Pour tout complément d'information, visitez ubreakifix.com.

