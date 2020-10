F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 8.10.2020 klo 8:00

Juhani Hintikka nimitetty F-Secure Oyj:n toimitusjohtajaksi

Globaalin tietoturvayhtiön, F-Securen hallitus on nimittänyt Juhani Hintikan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.11.2020 alkaen. Hintikka on dynaaminen ja aikaansaava johtaja, jolla on vankka kokemus globaalin liiketoiminnan kasvun mahdollistamisesta monitahoisissa toimintaympäristöissä. Hän on toiminut johtotehtävissä monilla eri toimialoilla, kuten telekommunikaatio, ohjelmisto ja materiaalien käsittely. Tämän lisäksi hänellä on hallituskokemusta ilmailu- ja rakentamissektoreilta. F-Securen edellinen toimitusjohtaja, Samu Konttinen, on eronnut yhtiön palveluksesta siirtyäkseen johtotehtäviin F-Securen ulkopuolelle.

”Hallitus ja minä olemme erittäin tyytyväisiä nimitettyämme Juhanin F-Securen toimitusjohtajaksi. Hän on kokenut toimitusjohtaja, joka on johtanut globaalia julkisesti noteerattua yhtiötä. Juhanilla on vankka asiantuntemus ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnasta, minkä lisäksi hänet tunnetaan kyvyistään vahvan yrityskulttuurin luomisessa. Urallaan hän on todistanut kykynsä teknologisten innovaatioiden ja operatiivisen tehokkuuden yhdistämisessä, mikä on johtanut erinomaisiin tuloksiin. Juhanin kyvyt, näkemys ja asiantuntijuus auttavat F-Securea kasvamaan seuraavalle tasolle ja tuottamaan pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille”, sanoo Risto Siilasmaa, F-Securen hallituksen puheenjohtaja. ”Meillä on lukuisia henkilöitä hallituksessa ja johdossa, jotka ovat työskennelleet läheisesti Juhanin kanssa vuosien varrella ja ovat nyt innoissaan, kun voivat jälleen työskennellä hänen kanssaan.”

Toimiessaan Comptelin toimitusjohtajana vuosina 2011-2017 Hintikka toteutti onnistuneen liiketoiminnan transformaation sekä kasvatti Comptelin markkina-arvoa selvästi. Kuluneen kolmen vuoden aikana hän on toiminut ohjelmistojen, suuryhtiöiden SaaS-liiketoiminnan, IoT-tietoturvan ja tekoälyn parissa. Hintikka on toiminut neuvonantajana sekä itsenäisenä sijoittajana monilla näistä aloista.

”F-Securella on ainutlaatuinen positio ja vahva päämäärä tietoturvatoimialalla. Aloitan innoissani tämän hienon yhtiön uutena toimitusjohtajana”, sanoo Juhani Hintikka. ”Olen nauttinut ajastani itsenäisenä sijoittajana ja hallituksen jäsenenä, mutta mielestäni on aika palata kentälle vaikuttamaan laajemmin. F-Secure tarjoaa laajan portfolion tietoturvaratkaisuja ja -palveluja. Voin myös ylpeänä sanoa yhtiön työllistävän monia tietoturva-alan parhaita lahjakkuuksia. Jatkan innolla F-Securen toimivan strategian kehittämistä liiketoiminnan kasvattamiseksi ja luodaksemme johtavan yhtiön tietoturvamarkkinalle.”

Samu Konttinen toimi F-Securen toimitusjohtajana kesäkuusta 2016 lähtien ja johti F-Securea läpi kriittisen muutoskauden. Hänen johdollaan F-Secure toteutti lukuisia yritysostoja kasvaakseen päätelaitetietoturvatoimittajasta yhtiöksi, jolla on kokonaisvaltainen portfolio tietoturvaratkaisuja ja -palveluja. Konttinen on antanut aiemmin yhtiön hallituksen ymmärtää, että hän harkitsee tehtävänsä jättämistä. F-Securen hallitus on toteuttanut seuraajahaun, joka kulminoitui Hintikan nimitykseen.

”Kiitämme Samua hänen omistautumisestaan ja sitoutumisestaan yhtiöön kuluneen 15 vuoden aikana. Hän on rakentanut vahva pohjan F-Securen kasvulle etenkin viimeisten neljän vuoden aikana, jolloin hän toimi yhtiön toimitusjohtajana. Toivotamme hänelle menestystä tulevaisuuteen”, sanoo Siilasmaa.

F-SECURE OYJ

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja

CV - Juhani Hintikka

s.1966, diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus:

Sijoittaja, neuvonantaja, 2018-2020

Toimitusjohtaja, Comptel Oyj, 2011-2017

Useita johtotehtäviä, Nokia Networks and Nokia Siemens Networks, 1999-2010

Useita johtotehtäviä, Konecranes Oyj, 1993-1999

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen, Digital Route AB, 2019–

Hallituksen jäsen, Jakamo Oy, 2016-

Yhteystiedot

Eriikka Söderström, talousjohtaja, F-Secure

+358 40 6691844

Henri Kiili, johtaja - sijoittajasuhteet ja treasury, F-Secure

+358 40 8405450

investor-relations@f-secure.com