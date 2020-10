October 08, 2020 01:45 ET

October 08, 2020 01:45 ET

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 8.10.2020 klo 8.45



Marimekon 13.8.2020 tiedottamat yhteistoimintaneuvottelut Suomessa ja vastaavat prosessit Skandinavian, Pohjois-Amerikan ja Australian organisaatioissa on saatu päätökseen. Neuvottelujen ja vastaavien prosessien tavoitteena oli uudelleenorganisoida ja tehostaa yhtiön toimintoja vastaamaan paremmin muoti- ja erikoiskaupan alan koronaviruspandemian myötä entisestään voimistuneisiin rakenteellisiin muutoksiin ja vauhdittuneeseen rajuun murrokseen kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Uudelleenorganisoinnilla ja kustannusrakenteen tehostamisella tavoiteltiin yhteensä arviolta noin 1,5 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä.



Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyjen asioiden ja vastaavien prosessien pohjalta päädyttiin siihen, että toimintaa voidaan uudelleenorganisoida melko maltillisilla työtehtävien vähentämisillä ja saavuttaa yhteensä noin 1,3 miljoonan euron vuosittainen säästö. Suurin osa säästöjen tulosvaikutuksesta näkyy vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä alkaen, jolloin yhtiö myös kirjaa arviolta noin 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen henkilöstövähennyksiin liittyen.



Suomessa toiminnan uudelleenjärjestely ja tehostaminen koskevat yhteensä enintään 52:ta työtehtävää ja johtavat vähintään 20 työtehtävän päättymiseen. Arviolta noin 32 henkilölle yhtiö tarjoaa uutta tai muuttunutta työtehtävää. Toteutettavan organisaatiomuutoksen vaikutukset heijastuvat myös yhtiön Skandinavian, Pohjois-Amerikan ja Australian organisaatioihin ja johtavat paikallisesti joidenkin tehtävien osalta uudelleenjärjestelyihin.



”Olen todella pahoillani siitä, että tarvittavat muutokset merkitsevät myös henkilökunnan vähentämistä. Marimekon tulevaisuuden kilpailukyvyn ja pitkän aikavälin taloudellisen aseman vahvistamiseksi on kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että organisaatiorakenteemme, osaamisemme, työtehtävien sisältö ja työtapamme vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla tämän uuden todellisuuden tarpeita”, sanoo toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.



”Koronaviruspandemia on alamme pahin kriisi vuosikymmeniin. Vaikka megatrendit, kuten digitalisaatio, ovat mullistaneet kuluttajien käyttäytymistä ja muotialaa jo vuosien ajan, pandemia on merkittävästi voimistanut näitä muutosvoimia. Uskomme, että nyt rakennettava uusi, entistäkin asiakaskeskeisempi ja monikanavaiseen ajatteluun perustuva organisaatiomme vahvistaa kilpailukykyämme tässä murroksessa olevassa markkinassa ja näin auttaa meitä ketterästi tarttumaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin Marimekko-brändin kansainvälisen kiinnostavuuden kasvaessa”, jatkaa toimitusjohtaja Alahuhta-Kasko.



Marimekko tukee kaikkia irtisanottavia henkilöitä tarjoten heille vaihtoehtoisia polkuja työelämässä uudelleensijoittumiseksi.



Nyt päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden ja vastaavien prosessien lisäksi Marimekon vähittäismyynnin organisaatiossa on tehty koronaviruspandemiaan liittyviä sopeuttamistoimia keväästä lähtien.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71



JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com