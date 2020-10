Metanext, société experte dans l’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale vers le Cloud, franchit une nouvelle étape et lance sa stratégie de déploiement en région en réalisant une nouvelle opération de croissance externe auprès de l’ESN Lyonnaise Qualis Consulting.

Metanext franchit ainsi un nouveau cap et renforce son développement à l’échelle nationale. Le groupe peut désormais s’appuyer sur une équipe étendue, des expertises reconnues sur le marché du Cloud et de l’infrastructure, et de nouveaux référencements pour poursuivre sa croissance en région Auvergne Rhône-Alpes. Fort de ce rapprochement, le nouvel ensemble réunit désormais 200 collaborateurs et devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2020.

Au-delà de l’opportunité économique et des capacités accrues de développement auprès des grands comptes nationaux présents sur les deux régions, Metanext répond aussi au souhait de ses collaborateurs en apportant des possibilités de mobilité et de nouvel environnement de travail. Metanext entend bien ainsi aligner sa gouvernance RH et accélérer le recrutement de nouveaux collaborateurs.

Acteur reconnu sur le marché du Cloud Computing, Metanext dispose de nouveaux atouts qui vont lui permettre de se développer durablement et d’offrir une réponse complète aux attentes des grands comptes et ETI qui souhaitent accélérer leur transformation. Les clients pourront s’appuyer sur les fortes compétences des collaborateurs de Metanext et Qualis Consulting qui disposent notamment d’un réel savoir-faire en conseil, conception et mise en œuvre de solutions cloud privé ou publics. Dans la continuité de sa stratégie actuelle, le groupe continuera de développer ses compétences et ses partenariats avec les meilleurs acteurs du marché : VMware, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Public, Red Hat, Rancher… et à faciliter l’adoption des technologies de conteneurisation avec de fortes compétences Kubernetes.

Metanext renforce aussi sa capacité transverse dans la transformation et l’automatisation des infrastructures réseaux et sécurité, en complétant d’une part ses fortes compétences réseaux SDN et SD-Wan, et d’autre part en confortant sa stratégie d’intégration de la sécurité native dans les nouvelles générations d’infrastructures depuis la démarche d’accompagnent PSSI jusqu’au maintien en conditions opérationnelles des environnements sécurisés.

Tristan MONROE, Président de Metanext « Nous sommes fiers d’accueillir dans notre équipe les 60 collaborateurs de Qualis Consulting avec qui nous partageons des valeurs communes d’engagement, de passion et d’excellence. À travers ce rapprochement stratégique, nous allons renforcer notre avantage concurrentiel, accroitre notre attractivité, intégrer de nouveaux experts et accélérer notre déploiement en région. En ce sens, la forte légitimité de Qualis Consulting sur la région AURA est un élément déterminant qui nous permettra de gagner du temps et de nous appuyer sur un parc client référent. » Pour garantir le succès de ce rapprochement, le fondateur de Qualis Consulting accompagnera cette opération en 2021.

Au regard de la forte légitimité des marques Metanext et Qualis Consulting, ces deux dénominations devraient dans un premier temps perdurer. Metanext, envisage par la suite d’étudier de nouvelles acquisitions en région afin d’étendre sa présence géographique sur tout le territoire français.