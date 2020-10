NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 08.10.2020 KELLO 12:00

NORDIC ID OYJ: MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Osana kustannussäästöohjelmaansa Nordic ID Oyj yhdistää yhtiön markkinointi – ja myyntitoiminnot. Organisaatiomuutoksen seurauksena markkinointi- ja viestintäjohtaja Freja Harkke jättää yhtiön 9.10.2020.

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski kommentoi:

”Kiitän Frejaa hänen panostuksestaan viestinnän ja markkinoinnin uudistamiseen ja johtamiseen. Toivotan hänelle menestystä tulevaan.”

Nordic ID:n johtoryhmä kokoonpano on 12.10.2020 alkaen:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Markus Anttila, operatiivinen johtaja

Mika Karttunen, teknologiajohtaja

Paul Murdock, liiketoiminnankehitys ja Nordic Inc. toimitusjohtaja

www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi