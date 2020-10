QUÉBEC, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a remporté le prix de Water Company of the Year (Compagnie de traitement d’eau de l’année), aux Global Water Awards 2020. Il s’agit de la plus haute distinction dans l’industrie internationale du traitement d’eau et la première fois qu’une compagnie canadienne reçoit ce prix. Les gagnants sont dévoilés par l’entremise de l’infolettre hebdomadaire du Global Water Intelligence (GWI). La Société était en nomination avec Culligan, Essential Utilities, Inc. et Kurita Water Industries, trois (3) géants de l’industrie de l’eau : https://vimeo.com/465092214.



Ce prix a été remis à la Société pour le succès que ses activités ont eu lors de l’année 2019. Elle a, entre autres, enregistré des revenus records, réalisé sa plus grande acquisition à ce jour, et mis en service sa plus grande usine de bioréacteur à membranes (Decatur, AK), étant aussi la première de ce type jamais installée en Arkansas. La stratégie de fusions-acquisitions sur mesure d’H 2 O Innovation a atteint de nouveaux sommets en 2019 avec l'acquisition de Genesys - sa plus importante transaction à ce jour. Cette transaction signifie que la Société dispose désormais de l’un des plus grands réseaux de distribution de produits chimiques de spécialité au monde, marquant un tournant dans la capacité de l’équipe à fournir une large gamme de solutions chimiques. Finalement, 2019 a été l'année où Piedmont a vraiment montré au marché mondial du dessalement d’eau de mer ce dont elle était capable. Le point culminant d'une longue liste de contrats remportés a été celui portant sur la fourniture de boîtiers de filtres à cartouches pour l'usine de 900 000 m3/j de Taweelah aux Émirats arabes unis - qui deviendra la plus grande usine de dessalement d’eau de mer au monde. « Le génie et le dynamisme de l’équipe de direction d’H 2 O Innovation a été d’encourager les trois piliers d’affaires de l’entreprise à travailler en harmonie afin d’offrir une proposition de valeur unique. Aucune entreprise, grande ou petite, n'a fait plus l'an dernier pour gagner le respect de ses concurrents et de ses clients », a déclaré Tom Scotney, éditeur de GWI.

« Nous ne pourrions être plus fiers d’avoir remporté ce prix prestigieux surtout qu’H 2 O Innovation célèbre son 20e anniversaire cette année! Il s’agit d’une reconnaissance provenant non pas seulement du jury du GWI, mais également de l’ensemble de l’industrie. C'est comme recevoir le prix du meilleur film aux Oscars. Au fil des ans, nous avons su relever de nombreux défis, affronter l'adversité imprévisible de la pandémie mondiale, bâtir une équipe remarquable et continuer à servir une clientèle grandissante au Canada, aux États-Unis et à l'international grâce à un réseau de distributeurs passionnés, compétents et fidèles. Tous nos efforts ont mené à ce qu’H 2 O Innovation soit reconnu aujourd’hui en tant que joueur de premier plan dans l’industrie internationale du traitement d’eau! Il est difficile de prédire l'avenir, mais les dernières années ont montré comment notre ténacité et notre capacité à nous adapter au changement pouvaient influencer notre parcours et favoriser l'émergence d'une entreprise unique de traitement d'eau combinant des technologies de filtration membranaire, des produits de spécialité et un service client exceptionnel. C'est sur cette base qu’H 2 O Innovation envisage avec confiance les vingt prochaines années. Notre équipe est prête à relever de nouveaux défis, à continuer de s'adapter aux besoins de nos clients et à réinventer cette industrie du traitement d’eau passionnante, essentielle et en pleine croissance », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos de Global Water Intelligence

Global Water Intelligence est le principal éditeur et organisateur d'évènements au service de l'industrie internationale du traitement d'eau. Au cours des 15 dernières années, GWI a bâti une entreprise en tant qu’intermédiaire de confiance entre ses clients et leurs marchés, en fournissant à ces derniers une intelligence de haut niveau qui leur permet de prendre les décisions stratégiques les plus éclairées pour leur entreprise. Pour plus de renseignements, visitez : www.globalwaterintel.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com