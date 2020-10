OAKVILLE, Ontario, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du long week-end de l’Action de grâces, MADD Canada tient à rappeler à la population que chacun peut contribuer à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies en prenant le temps de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.

« Bien que les célébrations risquent d’être plus calmes cette année en raison de la pandémie, la vigilance demeure de mise sur nos réseaux routiers, a souligné Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous vous enjoignons de respecter les consignes en vigueur dans votre province mais si vous décidez de recevoir ou de sortir pour célébrer l’Action de grâces avec votre famille et vos amis, n’oubliez pas de faire le nécessaire pour prévenir la conduite avec les capacités affaiblies. Si vous ou vos invités consommez de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues, assurez-vous de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. »

La conduite avec capacités affaiblies demeure l’une des principales causes criminelles de décès au Canada, causant chaque année des centaines de décès et des dizaines de milliers de blessures. Les Canadiens et Canadiennes peuvent se protéger les uns les autres en suivant les consignes suivantes.



Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies — laissez-vous reconduire par un chauffeur d’Uber, de taxi, d’autobus, de métro, un conducteur désigné ou passez la nuit là où vous êtes.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Signalez les conducteurs dont les capacités semblent être affaiblies au 911.



Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223,