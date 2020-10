TORONTO, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des solutions communautaires prêtes à concrétiser. Villes d’avenir Canada, une initiative nationale intersectorielle ayant pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes, présente une saison de solutions sur six semaines avec plus de 130 chefs de file de l’aménagement urbain de partout au Canada et dans le monde. Organisées par Evergreen, les #SolutionsInattendues de Villes d’avenir Canada réunissent des leaders d’opinion, des innovateurs du secteur privé et public ainsi que des maires et des leaders communautaires pour présenter et développer les solutions novatrices dont nous avons besoin pour bâtir un avenir résilient et durable. Inscrivez-vous maintenant à plus de 60 atelier virtuels prévus du 20 octobre au 26 novembre 2020.



« À un moment où les villes et leurs habitants sont contraints de prendre des mesures exceptionnelles pour traverser la crise de la COVID-19 et doivent impérativement penser au rétablissement et à la reconstruction, il est essentiel de s’attaquer aux défis complexes auxquels les communautés, petites et grandes, font toutes face », affirme Orit Sarfaty, directrice des programmes d’Evergreen, l’un des partenaires fondateurs de Villes d’avenir Canada. « Nous avons réuni un groupe impressionnant de leaders d’opinion de tous horizons pour partager les outils et l’inspiration indispensables pour lancer de nouveaux partenariats. Il est essentiel que nous nous joignions tous à ces conversations cruciales pour faire progresser des changements positifs dans les villes dès maintenant et à l’avenir ».

Cette saison de solutions propose un contenu immersif en sept volets : villes intelligentes; infrastructures, logement et développement; art et patrimoine culturel; création et préservation d’espaces; nouvelle économie; adaptation aux changements climatiques et vision stratégie urbaine. Au programme, des tables rondes et des discussions animées par des conférenciers d’ici et d’ailleurs, des ateliers interactifs inspirants avec des chefs de file de l’industrie et des occasions de réseautage créatif qui misent sur la connexion, l’innovation et la durabilité.

À surveiller :

Une discussion avec Wanda Dalla Costa , architecte et professeure membre de l’Indigenous Design Collaborative de l’Arizona State University, sur la valorisation de la culture autochtone en milieu urbain , notamment les principes de l’aménagement autochtone et leur application dans les villes d’Amérique du Nord, organisée dans le cadre de la série de conférences de Villes d’avenir TD . M me Dalla Costa répondra également aux questions des participants. Cette série est parrainée par le Groupe Banque TD, par l’entremise de La promesse TD Prêts à agir.





Les participants à #SolutionsInattendues, qu’ils prennent part à une seule activité ou à toutes, auront l’occasion de créer des liens avec des acteurs de l’aménagement urbain qui abattent les cloisonnements dans nos manières d’améliorer nos villes, de découvrir des projets audacieux et novateurs d’aménagement urbain partout au pays et de s’approprier une foule d’outils et d’idées pour les adapter à leurs communautés. Pour vous inscrire : https://unexpectedsolutions.futurecitiescanada.ca/?lang=fr.

Il s’agit du troisième sommet national organisé par Villes d’avenir Canada, une plateforme collaborative fondée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l’innovation sociale et Fondations communautaires du Canada.

Pour ne rien manquer à propos des nouveaux conférenciers et ateliers, abonnez-vous à l’infolettre de Villes d’avenir Canada et discutez avec nous au @FutureCitiesCA.

Villes d’avenir Canada est une initiative nationale intersectorielle qui a pour mission d’accélérer l’innovation pour transformer les villes dans l’intérêt de tous. Villes d’avenir Canada s’appuie sur l’expertise de ses organismes fondateurs, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, Evergreen, la Maison de l’innovation sociale et Fondations communautaires du Canada, et elle agit de concert avec un réseau diversifié et croissant de partenaires pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les villes et les citadins afin de créer des milieux urbains équitables, prospères et propices à la régénération. http://futurecitiescanada.ca/francais/

Evergreen se consacre à faire prospérer les villes. Depuis 1991, cet organisme à but non lucratif s’efforce de transformer des espaces en milieux remarquables pour aider les communautés à s’épanouir. Pour Evergreen, la mise en relation des gens et des milieux naturels et bâtis permet à la population canadienne d’accomplir de grandes choses et ainsi d’améliorer les villes. www.evergreen.ca