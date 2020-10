La encuesta muestra resultados sobre los aspectos esenciales en la vida de los latinoamericanos, después de la cuarentena.

Nueva campaña de Mastercard busca apoyar a los consumidores y pequeños comercios dcomercios durante el regreso a la nueva normalidad.

MIAMI, Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Latinoamérica y el Caribe ingresan a la nueva realidad: muchos países reabren sus fronteras, los gobiernos flexibilizan las medidas de distanciamiento y los comercios no esenciales están de regreso.

En esta nueva etapa, Mastercard anuncia la campaña regional “Lo Esencial” para resaltar aquellos momentos cotidianos que tras COVID-19 se convirtieron en esenciales y brindar a consumidores y comercios locales experiencias de compras seguras, herramientas y educación para cumplir esa misión.

Para desarrollar esta iniciativa, se realizó una encuesta en 13 países de América Latina y el Caribe -incluido Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú- a fin de detectar hábitos de consumo y compra tras el período de confinamiento.

Según la encuesta “Lo Esencial” el 67% de los latinoamericanos encuestados respondieron tener una mayor apreciación por su familia, en comparación a antes de la cuarentena. En la encuesta también destacan otros aspectos esenciales como la salud (47%), invertir tiempo para uno mismo (41%), salud mental (32%), y pasar tiempo con los amigos (26%).

Conforme vayan recobrando la normalidad, 6 de cada 10 personas (57%), planean invertir en experiencias de calidad con sus familias. Además, el 46% de los latinoamericanos expresó el deseo de ayudar a comercios locales, más de lo que hacían antes de la pandemia.

En cuanto a las experiencias de pago, tanto en compras realizadas en persona, así como por internet, lo esencial para los consumidores es la seguridad (59%), velocidad (23%) y conveniencia (17%). Las compras con tarjetas con chip y pagos sin contacto fueron las opciones más populares para pagar. También, 62% de los latinoamericanos respondieron que utilizaron el servicio de compras a domicilio durante la cuarentena, y casi la mitad (46%) afirmaron que continuaran utilizando este servicio en el futuro.

Como líder en la industria de medios de pago, Mastercard está comprometido a desarrollar la infraestructura tecnológica global y la fuerza de su marca para impactar a la sociedad de manera positiva con experiencias de pago más seguras, rápidas y eficientes. Como resultado, la compañía presenta la nueva campaña regional que busca resaltar los momentos cotidianos que tras la pandemia se han convertido en Lo Esencial; para seguir brindando experiencias de compra únicas, educación relevante al consumidor y herramientas que ayudarán a la sociedad a prosperar.

La nueva campaña está enfocada en promover compras seguras, ya sea en línea o sin contacto, apoyar a las comunidades y negocios locales, tomando un rol activo para ayudar a los comercios y fortalecer las conexiones a través de alianzas digitales que ofrecerán beneficios a los pequeños comercios que se ajusten a sus nuevos hábitos.

“La pandemia nos demostró la importancia de los momentos cotidianos que perdimos y que nos han hecho mucha falta durante el confinamiento, como ir por el café de las mañanas, o encontrarse con los amigos, y esos son los momentos que realmente importan en la vida, porque recuperar lo esencial no tiene precio”, comentó Roberto Ramirez Laverde, Vicepresidente Senior de Mercadotecnia y Comunicación de Mastercard América Latina y el Caribe. “Esta campaña busca volver a esa normalidad con una nueva apreciación hacia los momentos esenciales al tiempo que ayudamos a los consumidores y a los pequeños comercios a hacerlos realidad, posicionándonos como el socio estratégico para los comercios locales.

