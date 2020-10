MONTRÉAL, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 août 2020.



Faits saillants

Nouvelles affaires nettes de 101 , 3 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 4 62 , 7 millions de dollars américains à la fin du trimestre, représentant une augmentation de 8 , 7 % pour le trimestre, dont 1 73 , 3 millions de dollars américains de commandes qui devront être livrées subséquemment aux 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie de 60 , 4 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Chiffre d'affaires de 68 , 3 millions de dollars américains pour le trimestre

Pourcentage de la marge brute de 25 , 0 % pour le trimestre

Perte nette 1 de 5 , 1 million s de dollars américains pour le trimestre

Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation 2 de -4 , 0 millions de dollars américains pour le trimestre

BAIIA ajusté2 de -0,8 millions de dollars américains pour le trimestre et 3,0 millions de dollars depuis le début de l’exercice financier.

Périodes de trois mois

closes le 31 août Périodes de six mois

closes le 31 août (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2020 2019 2020 2019



Chiffre d’affaires 68,3 $ 85,5 $ 145,0 $ 169,3 $



Marge brute 17,1 22,0 35,4 38,1 Marge brute % 25,0 % 25,7 % 24,4 % 22,5 %



Résultat net1 (5,1 ) 1,4 (7,0 ) (4,5 ) Résultat net1 par action – de base et dilué (0,24 ) 0,06 (0,32 ) (0,21 )



Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation2 (4,0 ) 2,6 (3,3 ) (4,2 )



BAIIA ajusté2 (0,8 ) 5,8 3,0 2,0 BAIIA ajusté2 par action – de base et dilué (0,04 ) 0,27 0,14 0,09

Deuxième trimestre de 2021 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au deuxième trimestre de 2020) :

Les nouvelles affaires nettes se sont établies à 101,3 millions de dollars, soit une augmentation de 24,6 millions de dollars, ou 32,1 % par rapport au premier trimestre de l’exercice courant et de 10,6 millions de dollars, ou 11,7 %, par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement d’un nombre plus élevé de commandes prises en charge par les opérations françaises et nord-américaines de la Société, plus particulièrement dans le secteur du nucléaire et dans le secteur en aval de l’industrie pétrolière et gazière.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 68,3 millions de dollars, soit une diminution de 17,2 millions de dollars, ou 20,1 %, par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaire a été négativement affecté par une diminution des livraisons, principalement causée par des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement occasionnés par la pandémie du nouveau coronavirus (la « COVID19 ») et par des inefficiences reliées à la restructuration des usines Canadienne de la Société dans le cadre du plan V20 qui ont provoqué des retards de production. La baisse du volume des ventes pour le trimestre est également attribuable à la diminution des commandes non liées à des projets prises en charge par les opérations nordaméricaines de la Société, diminution qui s’explique par les conditions de marché défavorables créées par la pandémie de COVID19 qui ont nuit de façon importante au réseau de distribution de la Société.

Le pourcentage de la marge brute a reculé de 70 points de base, passant de 25,7 % à 25,0 %. La diminution du pourcentage de la marge brute s’explique principalement par la baisse du volume des ventes de la Société dont il est question plus haut qui ont été insuffisantes pour permettre à cette dernière de couvrir efficacement ses frais fixes. De plus, le pourcentage de la marge brute de la Société a été négativement affecté par un mouvement défavorable de 1,0 millions de dollars des pertes de change nonréalisées principalement causé par l’affaiblissement du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien au cours du trimestre. La diminution du pourcentage de la marge brute pour le trimestre a été partiellement compensée par des subventions salariales de 2,3 millions de dollars auxquelles la Société a eu droit. Ces subventions ont été mises en œuvre par les autorités gouvernementales afin de prévenir des pertes d’emploi supplémentaires dans le contexte de la pandémie de COVID19 en offrant une aide salariale aux sociétés victimes de la crise financière provoquée par le virus.

Les autres charges se sont élevées à 1,4 million de dollars, en hausse de 1,4 million de dollars, ou 100,0 %, par rapport à l’exercice précédent, ce qui représente les frais de remise en état du terrain d’une ancienne usine. Ces frais ne sont pas liés à la vente prochaine de l’usine montréalaise sise rue MacArthur.

La perte nette 1 s’est établie à 5,1 millions de dollars, ou 0,24 $ par action, comparativement à un résultat 1 net de 1,4 million de dollars, ou 0,06 $ par action, à l’exercice précédent. L’augmentation de la perte nette 1 pour le trimestre est attribuable principalement à la diminution de la marge brute, a un mouvement défavorable de 1,7 million de dollars des pertes de changes non-réalisées, à l’augmentation des autres charges ainsi qu’à l’augmentation des frais de restructuration et de transformation, partiellement compensées par des subventions salariales de 4,3 millions de dollars auxquelles la Société a eu droit et qui ont été réparties entre le coût des ventes, les frais d’administration et les frais de restructuration et de transformation.

s’est chiffrée à 4,0 millions de dollars, comparativement à un bénéfice d’exploitation de 2,6 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté s’est établi à un montant négatif de 0,8 million de dollars, ou 0,04 $ par action, comparativement à un montant positif de 5,8 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, à l’exercice précédent. La diminution du résultat d’exploitation avant frais de restructuration et d’administration et du BAIIA ajusté s’explique principalement par la diminution de la marge brute, à l’augmentation des pertes de changes nonréalisées ainsi qu’à la hausse des autres charges, en partie contrebalancée par les subventions salariales auxquelles la Société a eu droit. Au cours du trimestre, la Société a convenu de vendre son usine montréalaise sise rue MacArthur, cette vente prenant effet le 31 octobre 2020. La fermeture de l’usine était prévue dans le cadre de la reconfiguration V20 de l’empreinte de fabrication de la Société en Amérique du Nord. Le produit brut s’élèvera à 13,3 millions de dollars et l’ensemble des conditions à la vente ont été remplies.



Six premiers mois de l’exercice 2021 (à moins d’indication contraire, toutes les comparaisons sont établies par rapport aux six premiers mois de l’exercice 2020) :

Les nouvelles affaires se sont élevées à 178,0 millions de dollars, en hausse de 23,1 millions de dollars, ou 14,9 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable principalement à des commandes liées à des projets d’envergure prises en charge par les opérations nord‑américaines et françaises de la Société, notamment sur les marchés des procédés et du nucléaire et dans le secteur en aval de l’industrie pétrolière et gazière. L’augmentation a été partiellement compensée par une diminution des commandes non liées à des projets prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société.

À la fin de la période, le carnet de commandes de la Société s’établissait à 462,7 millions de dollars, soit une augmentation de 55,9 millions de dollars, ou 13,7 %, depuis le début de l’exercice courant. En plus du ratio commandes/chiffre d’affaires positif, le carnet de commandes a bénéficié du raffermissement du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain durant la période. La diminution des expéditions pour la période, qui est imputable à l’incidence sur les activités de la Société de la pandémie de COVID19 et la reconfiguration des usines canadiennes dans le cadre du plan V20, a également eu pour effet d’augmenter le carnet de commandes. La Société a dû gérer de nombreuses perturbations liées à sa chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné des retards importants pour certaines commandes de clients. De plus, en raison des mesures de restriction des déplacements, la Société a eu de la difficulté à obtenir l’autorisation d’inspecteurs pour livrer certaines commandes liées à des projets d’envergure.

À la fin de la période, le montant net de la trésorerie de la Société s’élevait à 60,4 millions de dollars, soit une augmentation de 25,5 millions de dollars, ou 73,1 %, depuis le début de l’exercice. Cette amélioration est attribuable principalement aux variations positives des éléments du fonds de roulement hors trésorerie, plus particulièrement des créances d’exploitation, et à l’augmentation de la dette à long terme, partiellement neutralisées par des investissements dans des immobilisations corporelles, des remboursements de la dette à long terme et des débours liés au plan V20. Le montant net de la trésorerie a bénéficié de l’appréciation du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain durant la période.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 145,0 millions de dollars, soit une diminution de 24,3 millions de dollars, ou 14,4 %, par rapport à l’exercice précédent. La baisse du volume des ventes pour la période est attribuable à l’impact négatif de la pandémie de COVID19 sur l’économie mondiale et des retards de productions occasionnés par des inefficiences reliées à la restructuration des usines Canadienne de la Société dans le cadre du plan V20. La baisse du chiffre d’affaires du semestre s’explique également par la diminution des ventes de vannes non liées à des projets découlant de l’incidence négative de la pandémie mondiale sur le réseau de distribution de la Société.

Le pourcentage de la marge brute a augmenté de 190 points de base, passant de 22,5 % à 24,4 %. Malgré le recul du volume des ventes, l’augmentation de la marge brute en pourcentage est attribuable principalement à une plus grande proportion de ventes de produits à marge élevée et à la réduction des coûts de la maind’œuvre résultant des initiatives de restructuration et de transformation de la Société qui ont débuté au cours de l’exercice précédent. De plus, les marges des activités de fabrication liées à des projets des opérations nordaméricaines de la Société se sont nettement améliorées au dernier exercice grâce aux efforts soutenus de la Société qui a entrepris de se concentrer sur des secteurs rentables dans le cadre du plan de transformation V20. Ces efforts, exposés dans les précédents rapports trimestriels, portent leurs fruits et améliorent durablement la marge du secteur des projets de la Société, tout en accroissant le carnet de commandes de vannes destinées à des projets de la Société. L’augmentation est également attribuable aux subventions salariales de 4,2 millions de dollars auxquelles la Société a eu droit. Cette augmentation a été partiellement neutralisée par un mouvement défavorable de 1,8 millions de dollars des pertes de changes non-réalisées principalement attribuable à l’affaiblissement du dollar américain par rapport à l’euro et au dollar canadien au cours de la période et par une diminution du pourcentage de la marge brute des opérations françaises de la Société en raison de la livraison d’une gamme de produits moins rentable au cours de la période.

Les frais d’administration se sont établis à 37,4 millions de dollars, soit une diminution de 5,0 millions de dollars, ou 11,8 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution est attribuable principalement aux efforts de réduction des frais généraux d’administration mis en œuvre aux termes du plan V20, à la réduction de 3,4 millions de dollars de la charge des salaires des employés administratifs découlant des subventions salariales, ainsi qu’à une diminution générale des charges administratives, telles que les frais de déplacements et les frais d’entretien de bureau, occasionnée principalement par la dégradation des conditions du marché, par les restrictions aux déplacements et par les mesures de distanciation physique qui ont été mises en place dans la majorité des pays au cours de la période. Par ailleurs, afin d’éviter les mises à pied et de protéger son personnel de talent dans le contexte de la pandémie, les opérations nordaméricaines de la Société ont mis en œuvre au cours du trimestre un programme temporaire de réduction salariale touchant l’ensemble de ses effectifs et de son conseil d’administration. La diminution des frais d’administration a été partiellement neutralisée par une augmentation de 1,9 million de dollars des coûts liés aux poursuites relatives à l’amiante dont la Société fait l’objet. La fluctuation des frais liés aux poursuites relatives à l’amiante pour la période découle davantage de l’échelonnement des règlements sur les deux périodes que de changements dans les tendances à long terme.

La perte nette 1 s’est chiffrée à 7,0 millions de dollars, ou 0,32 $ par action, comparativement à 4,5 millions de dollars, ou 0,21 $ par action, à l’exercice précédent. L’augmentation de la perte nette 1 pour le semestre est attribuable principalement à un mouvement défavorable de 2,6 million de dollars des pertes de change nonréalisées, à la diminution de la marge brute de la Société, à l’augmentation des autres charges et aux frais de restructuration et de transformation combinés à une variation défavorable de l’impôt sur le résultat, qui ont été partiellement compensés par une réduction des frais d’administration et par les subventions salariales de 7,9 millions de dollars auxquelles la Société a eu droit, qui ont été réparties entre le coût des ventes, les frais d’administration et les frais de restructuration et de transformation.

« Nos résultats du deuxième trimestre ont été profondément affectés par un recul du volume de ventes principalement expliqués par des retards de livraisons, majoritairement en Amérique du Nord, causés par des problèmes de chaine d’approvisionnement en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que par des inefficiences causé par l’implantation de changements à notre empreinte de fabrication au Québec dans le cadre de notre plan de transformation V20. » a déclaré Réjean Ostiguy, directeur financier de Velan Inc. « Néanmoins, depuis le début de l’année, malgré des ventes nettement plus faibles, nos résultats se rapprochent des résultats de l’année dernière et les surpassent sur une base ajustée. Nous sommes également contents de présenter des améliorations impressionnantes au niveau du pourcentage de la marge brute et des réductions significatives des frais administratifs. De plus, nous avons été encouragés de voir notre carnet de commandes augmenter, grâce aux nombre important de commandes enregistrées dans nos activités nord-américaines et françaises. Nous tenons également à souligner nos efforts afin de protéger et augmenter notre trésorerie depuis le début de l’exercice. »

Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « Nous naviguons dans des eaux troubles et nous n’avons pas été en mesure d’échapper à l’impact que la pandémie a eu sur les nouvelles commandes MRO, fortement dépendantes d’un secteur pétrolier et gazier sain, et de notre chaine d’approvisionnement asiatique, qui ont tous les deux grandement affecté notre production et nos expéditions du deuxième trimestre. Cependant, à travers la tempête, nous voyons des rayons de lumière, en commençant par nos employés, qui ont fait preuve d’une résilience et d’une détermination incroyable depuis le début de la pandémie, rendant nos opérations et notre environnement de travail plus sécuritaire, tout en gardant leur concentration sur le service à la clientèle et la croissance de l’entreprise. Notre carnet de commande a augmenté de près de 14 % au cours des deux premiers trimestre grâce à la solide performance des nouvelles affaires au deuxième trimestre de l’exercice en cours qui ont représenté une amélioration de 32,1 % par rapport au trimestre précédent, et de 25 % si vous incluez la percée majeure de commandes remportées durant le premier mois du troisième trimestre en Asie du Sud-Est et au moyen orient. Pendant ce temps nous récoltons les premiers bénéfices de notre plan V20, attestés par une réduction substantielle des frais généraux de production, et encore plus encourageant, par l’augmentation impressionnante des marges relatives aux vannes destinées à des projets, si faibles en 2018, qu’ils ont incité la Société à lancer la transformation V20. Nous accordons maintenant une plus grande attention à la croissance de notre entreprise.



Pour conclure, l’entreprise montre des signes encourageants d’amélioration de ses éléments fondamentaux, mais nous ne sommes pas encore sortis du bois, luttant contre une crise économique mondiale indéfinie, nous demeurons vigilants durant cette pandémie implacable, avec encore beaucoup à faire pour réussir à adapter nos opérations nord-américaines à un nouveau modèle de fabrication. Nos employés, avec lesquels Bruno Carbonaro, notre président, et moi communiquons en permanence, sont dynamisés et à la hauteur du défi. En mai, j’ai dit que notre objectif était de sortir de la tempête plus fort qu’avant qu’elle ne frappe l’économie mondiale. J’aime nos chances. »

Dividende

A la fin de l’exercice financier terminé le 29 février 2020, le conseil d’administration a jugé approprié de suspendre le dividende trimestriel. La décision demeure inchangée et sera révisé trimestriellement.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre qui aura lieu vendredi, le 9 octobre 2020, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-747-0365, code d’accès 21970275. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 14166264100 ou au 18005585253, code d’accès 21970275.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. (www.velan.com) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 371,6 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société emploie plus de 1 775 individus et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures hors IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales. Les rapprochements de ces montants peuvent être trouvés à la page suivante.

Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation et bénéfice (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté

Trimestre clos

le 31 août 2020 Trimestre clos

le 31 août 2019 Période de six

mois close le 31

août 2020 Période de six

mois close le 31

août 2019 Résultat opérationnel (5,7) 2,0 (6,2) (5,3) Ajustement pour :



Frais de restructuration et de transformation 1,7 0,6 2,9 1,1 Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation (4,0) 2,6 (3,3) (4,2) Résultat net1 (5,1) 1,4 (7,0) (4,5) Ajustements pour :



Amortissement des immobilisations corporelles 2,5 2,6 5,0 5,2 Amortissement des immobilisations incorporelles 0,6 0,5 1,2 1,0 Charges financières (produits financiers), montant net - (0,2) 0,3 0,1 Provision pour (Recouvrement) d’impôt sur le résultat (0,5) 0,9 0,6 (0,9) BAIIA (2,5) 5,2 0,1 0,9 Ajustement pour :



Frais de restructuration et de transformation 1,7 0,6 2,9 1,1 BAIIA ajusté (0,8) 5,8 3,0 2,0

Le terme « résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation » s’entend du résultat opérationnel majoré des frais de restructuration et de transformation. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré des frais de restructuration et de transformation, de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesure hors IFRS – Voir l’explication ci-haut.







Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 31 août Au 29 février 2020 2020 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 86 894 75 327 Placements à court terme 1 154 627 Créances d'exploitation 117 005 135 242 Impôt sur le résultat à recouvrer 8 598 8 747 Stocks 181 558 170 265 Acomptes et charges payées d’avance 6 965 5 191 Actifs dérivés 39 555 Actifs detenus en vue de la vente 2 865 - 405 078 395 954 Actifs non courants Immobilisations corporelles 95 952 98 179 Immobilisations incorporelles et goodwill 17 719 17 148 Impôt sur le résultat différé 27 937 26 702 Autres actifs 1 009 513 142 617 142 542 Total des actifs 547 695 538 496 Passifs Passifs courants Dette bancaire 26 529 44 317 Emprunts bancaires à court terme 2 1 379 Dettes d'exploitation et charges à payer 75 271 74 271 Impôt sur le résultat à payer 1 104 1 493 Acomptes de clients 57 085 47 208 Provisions 15 155 14 963 Provision pour garanties d’exécution 21 461 21 127 Passifs dérivés 730 1 169 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 629 1 621 Partie à court terme de la dette à long terme 7 995 8 311 206 961 215 859 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 14 124 13 722 Dette à long terme 25 106 10 986 Impôt sur le résultat à payer 1 411 1 576 Impôt sur le résultat différé 2 879 2 869 Autres passifs 8 715 8 623 52 235 37 776 Total des passifs 259 196 253 635 Total des capitaux propres 288 499 284 861 Total des passifs et des capitaux propres 547 695 538 496







Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes les 31 août Périodes de six mois

closes le 31 août 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 68 340 85 467 144 993 169 283 Coût des ventes 51 287 63 485 109 548 131 207 Marge brute 17 053 21 982 35 445 38 076 Frais d’administration 19 687 19 430 37 354 42 384 Frais de restructuration et transformation 1 723 565 2 899 1 074 Autres charges (produits) 1 369 4 1 393 (53 ) Résultat d'exploitation (5726 ) 1 983 (6 201 ) (5 329 ) Produits financiers 298 595 414 735 Charges financières 342 409 776 876 Produits financiers (charges financières), montant net (44 ) 186 (362 ) (141 ) Résultat avant impôt (5 770 ) 2169 (6 563 ) (5 470 ) Provision (Recouvrement) d'impôt sur le résultat (505 ) 851 608 ( 968 ) Résultat net de la période (5 265 ) 1 318 (7 171 ) (4 502 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (5 112 ) 1 369 (6 998 ) (4 455 ) Participation ne donnant pas le contrôle (153 ) (51 ) (173 ) (47 ) (5 265 ) 1 318 (7 171 ) (4 502 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base (0,24 ) 0,06 (0,32 ) (0,21 ) Dilué (0,24 ) 0,06 (0,32 ) (0,21 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne - 0,02 - 0,04 et action à droit de vote multiple (- $ CA) (0,03 $ CA) (- $ CA) (0,06 $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base 21 585 635 21 621 935 21 585 635 21 621 935 Dilué 21 585 635 21 621 935 21 585 635 21 621 935







Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les 31 août Périodes de six mois

closes le 31 août 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Résultat global Résultat net de la période (5 265 ) 1 318 (7 171 ) (4 502 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion sur des établissements à l’étranger dont la

monnaie fonctionnelle n’est pas

la monnaie de présentation (dollar américain) 9 903 (1 719 ) 10 809 (4 570 ) Résultat global 4 638 (401 ) 3 638 (9 072 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 4 707 (316 ) 3 777 (8 853 ) Participation ne donnant pas le contrôle (69 ) (85 ) (139 ) (219 ) 4 638 (401 ) 3 638 (9 072 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.







Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Nombre

d'actions Capital social Suplus

d'apport Cumul des

autres éléments

du résultat global Résultats non

distribués Total Participation ne

donnant pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 28 février 2019 21 621 935 73 090 6 074 (28 990 ) 254 606 304 780 4 053 308 833 Résultat net de la période - - - - (4 455 ) (4 455 ) (47 ) (4 502 ) Autres éléments du résultat global - - - (4 398 ) - (4 398 ) (172 ) (4 570 ) Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 2 - - 2 - 2 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (696 ) (696 ) - (696 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (270 ) (270 ) - (270 ) Solde au 31 août 2019 21 621 935 73 090 6 076 (33 388 ) 249 185 294 963 3 834 298 797 Solde au 29 février 2020 21 585 635 72 695 6 260 (34 047 ) 236 269 281 177 3 684 284 861 Résultat net de la période - - - - (6 998 ) (6 998 ) (173 ) (7 171 ) Autres éléments du résultat global - - - 10 775 - 10 775 34 10 809 Solde au 31 août 2020 21 585 635 72 695 6 260 (23 272 ) 229 271 284 954 3 545 288 499







Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les 31 août Périodes de six mois

closes le 31 août 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (5 265 ) 1 318 (7 171 ) (4 502 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation 633 4 230 5 259 6 913 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 4 492 (4 315 ) 21 015 544 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'exploitation (140 ) 1 233 19 103 2 955 Activités d'investissement Placements à court terme 610 (1 634 ) (527 ) (1 638 ) Entrées d'immobilisations corporelles (1 405 ) (966 ) (3 936 ) (1 714 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (266 ) (111 ) (523 ) (133 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 989 7 1 029 39 Variation nette des autres actifs (467 ) (1 341 ) (489 ) (1 328 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (539 ) (4 045 ) (4 446 ) (4 774 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple - (486 ) (482 ) (962 ) Emprunts bancaires à court terme (395 ) (53 ) (1 377 ) (492 ) Augmentation de la dette à long terme 14 305 1 122 14 305 1 122 Remboursement de la dette à long terme (1 299 ) (1 143 ) (2 058 ) (1 859 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (425 ) (262 ) (856 ) (658 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 12 186 (822 ) 9 532 (2 849 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie 4 218 (853 ) 5 166 (1 288 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 15 725 (4 487 ) 29 355 (5 956 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 44 640 39 397 31 010 40 866 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 60 365 34 910 60 365 34 910 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 86 894 78 267 86 894 78 267 Dette bancaire (26 529 ) (43 357 ) (26 529 ) (43 357 ) 60 365 34 910 60 365 34 910 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (115 ) 179 (463 ) 458 Impôt sur le résultat reçu (payé) (1 954 ) 1 676 (2 509 ) 3 507





