BRUXELLES, Belgique, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après plusieurs années d'essai et de développement de la technologie hyperloop sur son site de test à grande échelle, Virgin Hyperloop a dévoilé aujourd'hui que son centre de certification mondial HCC (Hyperloop Certification Center) serait situé dans l'État de Virginie occidentale.



« Nous vivons aujourd'hui l'un des jours les plus passionnants dans l'histoire de Virgin Hyperloop », a déclaré Sir Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. « Le Centre de certification Hyperloop est le début du voyage vers l'hyperloop pour la Virginie occidentale, pour les États-Unis et pour le reste du monde. Nous sommes sur le point de faire du voyage hyperloop une réalité pour les gens du monde entier », a-t-il ajouté.

Cette annonce s'appuie sur des progrès significatifs réalisés en Europe sur le plan réglementaire. La Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne (DGMOVE) a organisé, au cours de ces deux dernières années, de nombreux ateliers avec des sociétés hyperloop, en collaboration avec des autorités réglementaires et des organismes de normalisation, ce qui a conduit à l'établissement d'une base visant à définir les blocs fonctionnels et les exigences de sécurité d'un système hyperloop. La Commission européenne conduit actuellement une étude de neuf mois qui vise à mettre au point une approche réglementaire de la sécurité au niveau européen. Les résultats de cette enquête serviront de fondement à la Commission pour établir la politique réglementaire des technologies hyperloop. Des discussions actives sont également en cours avec les trois autorités réglementaires européennes que sont l'Agence européenne des chemins de fer (ERA), l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et l'Agence spatiale européenne (ESA).

Aux États-Unis, Elaine Chao, secrétaire du Département américain des transports (USDOT), en coordination avec le Conseil des technologies de transport non traditionnelles et émergentes (NETT), a dévoilé un document d'orientation qui décrit un cadre réglementaire clair pour la technologie d'hyperloop aux États-Unis, en indiquant le parcours réglementaire et en établissant les conditions d'éligibilité d'un projet hyperloop au financement fédéral.

Le centre HCC offre l'opportunité aux régulateurs, gouvernements, entreprises et établissements universitaires du monde entier de forger des partenariats mondiaux révolutionnaires autour de tous les éléments de cette nouvelle technologie de transport.

« Le Centre de certification Hyperloop sera une plaque tournante mondiale pour l'hyperloop », a déclaré Jay Walder, Président-directeur général de Virgin Hyperloop. « Notre objectif est de réunir les autorités du monde entier afin d'établir des normes mondiales de sécurité et d'industrie pour ce nouveau mode de transport ultra-rapide et sans émissions ».

Cette dynamique réglementaire mondiale, associée aux progrès réalisés par le HCC, ouvrira la voie à une certification des systèmes hyperloop dans le monde entier, ce qui constitue la première étape vers des projets commerciaux, y compris en Europe.

En combinant un moteur électrique ultra-efficace, la lévitation magnétique et un environnement à faible coefficient de traînée, les systèmes hyperloop peuvent transporter plus de personnes qu'un métro, à des vitesses comparables au vol aérien et avec zéro émission directe. En poursuivant un objectif de certification sur le plan de la sécurité d'ici 2025 et un début des opérations commerciales d'ici 2030, le système Hyperloop 100 % électrique de Virgin pourrait jouer un rôle décisif dans la réalisation de l'objectif de neutralité climatique du Green Deal européen.

