MONTRÉAL, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que M. Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco, présentera au Precious Metals Summit Europe 2020 (virtuel) le mardi 3 novembre à 9h15 am (GMT). Falco sera également disponible pour des rencontres individuelles durant l’événement. Les demandes de rencontres peuvent être effectuées via le site web de la conférence.



Le Precious Metals Summit Europe est l’un des événements les plus importants dans l’industrie, réunissant une communauté d’investisseurs institutionnels et de chefs d’entreprises de certaines des sociétés productrices, de développement et d’exploration les plus prometteuses à l’échelle mondiale.

La conférence se déroulera de façon virtuelle et aura lieu du 2 au 3 novembre 2020. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le https://www.precioussummit.com/event/2020-summit-europe.

Détails de la présentation de Falco

Événement : Precious Metals Summit Europe 2020 (virtuel)

Date : Mardi, 3 novembre 2020

Heure : 9:15 – 9:30 am (GMT)

La webdiffusion de la présentation sera disponible en reprise sur le site web de Falco suite à la clôture de la conférence.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l’un des plus grands détenteurs de concessions minières dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de RouynNoranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l’empreinte de l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Redevances Aurifères Osisko Ltée est le plus important actionnaire de la Société et détient actuellement 18,3 % des actions émises et en circulation de la Société.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur, relations aux investisseurs

416-274-7762

rjwhite@falcores.com

Amélie Laliberté

Coordonnatrice, relations aux investisseurs

418-455-4775

info@falcores.com

