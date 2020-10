Marcando un hito para la industria mundial del cannabis, STADA se ha asociado con MediPharm y abre el camino para formar una gran empresa farmacéutica de productos médicos de cannabis

La asociación respalda la producción de cannabis de calidad farmacéutica conforme a las buenas prácticas de fabricación de MediPharm Labs y, unida a la trayectoria de 125 años de STADA y la experiencia de su plataforma de comercialización y ventas, nace con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del mercado de cannabis medicinal. Su andadura dará comienzo en Alemania, un mercado que según las estimaciones tendrá un volumen de 1500 millones de euros antes de 2025.

BAD VILBEL, Alemania y TORONTO, Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como una de las principales empresas de atención sanitaria y genéricos para el consumidor europeo, STADA, con productos presentes en 120 países, ha firmado un acuerdo de suministro exclusivo con MediPharm Labs Inc. («MediPharm»), una sociedad absorbida de MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE:MLZ) (en adelante, «MediPharm Labs» o la «Sociedad») un líder mundial especializado en el desarrollo y la fabricación, a partir de investigaciones, del principio farmacéutico activo del cannabis y de productos derivados, que se suministran al sector farmacéutico europeo.

«Trabajar con MediPharm dará respuesta a las necesidades de farmacéuticos y pacientes y cumplirá con el propósito de STADA de cuidar de la salud de las personas como un nombre de confianza», ha afirmado Peter Goldschmidt, CEO de STADA. «Esta asociación con MediPharm es una prueba de la aspiración de STADA por convertirse en un socio preferente en lo que respecta a los medicamentos genéricos, la salud de los consumidores y los productos especializados».

Con arreglo a los términos de esta asociación exclusiva, MediPharm suministrará a STADA productos de cannabis medicinal certificados según las buenas prácticas de fabricación, así como apoyo en los ámbitos normativo y logístico, y en lo que concierne a la fabricación. STADA será responsable de la comercialización de los productos de cannabis, inicialmente en Alemania, así como de la comercialización y la formación médica empleando a su personal experto en el ámbito farmacéutico.

«Esta asociación es exactamente el tipo de iniciativa que MediPharm ha estado persiguiendo desde su inicio, y respalda nuestra estrategia para ofrecer productos de cannabis certificados conforme a buenas prácticas de fabricación, que pueden usarse en múltiples productos nuevos en numerosos mercados de todo el mundo», ha destacado Pat McCutcheon, CEO de MediPharm Labs. «Esta operación supone un potencial de ingresos significativo para MediPharm Labs, y nos complace sobremanera asociarnos con una empresa que cuenta con la reputación y los recursos que tiene STADA. Como gigante en la venta y distribución de productos farmacéuticos y de salud para el consumo sin receta, STADA tiene la capacidad de convertirse en una fuerza transformadora en los mercados europeos del cannabis medicinal, por lo que estamos encantados de ser su socio exclusivo».

Los socios se centrarán inicialmente en Alemania, antes de extenderse a otros países y territorios europeos. La asociación marca también el acceso de MediPharm a la industria farmacéutica mundial dentro de uno de los principales mercados europeos.

Con más de 83 millones de habitantes que se benefician de un amplio acceso a los servicios sanitarios, Alemania representa actualmente unas tres cuartas partes del mercado actual del cannabis medicinal en la UE.

La Medical Cannabis Network indica que el valor actual del mercado de cannabis medicinal en Alemania oscila entre los 150 y los 175 millones de euros, y eso teniendo en cuenta que tan solo un 10 % de las 20 000 farmacias que existen en Alemania venden productos de cannabis medicinal hoy en día. Además, tan solo un número limitado de médicos en Alemania recetan actualmente cannabis medicinal. Si aumentan la concienciación y la educación en torno a los beneficios del cannabis medicinal, la Medical Cannabis Network estima que el predominio de Alemania en el mercado europeo del cannabis podría ampliarse hasta alcanzar los 1500 millones de euros para 2025.(1)

Los detalles de los productos que STADA comercializará a través de su asociación con MediPharm Labs se presentarán en los próximos meses en los respectivos canales de comunicación pertinentes.

(1) https://www.healtheuropa.eu/exploring-growth-in-the-european-medical-cannabis-market/100849/

Acerca de STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG tiene su sede en Bad Vilbel, en Alemania. La compañía sigue una estrategia basada en dos pilares: por una parte, los genéricos, tales como productos farmacéuticos especializados, y, por otra, los productos para el cuidado de la salud de los consumidores que se pueden adquirir sin receta. En todo el mundo, STADA Arzneimittel AG vende sus productos en aproximadamente 120 países. En el ejercicio de 2019, las ventas ajustadas del Grupo STADA ascendieron a 2608,6 millones de euros y sus beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) fueron de 625,5 millones de euros. STADA emplea a más de 12 400 personas en todo el mundo.

Acerca de MediPharm Labs

Fundada en 2015, MediPharm Labs se especializa en la producción de aceite de cannabis purificado de calidad farmacéutica, así como de concentrados y productos derivados avanzados, utilizando instalaciones con el certificado de buenas prácticas de fabricación conforme a la norma ISO de salas blancas. MediPharm Labs ha invertido en un equipo de investigadores y expertos, tecnología de vanguardia, metodologías de purificación en cadena e instalaciones construidas específicamente con cinco líneas de extracción primarias para obtener productos a base de cannabis puros, seguros y dosificados con precisión para sus clientes. A través de sus plataformas de venta al por mayor y de marca blanca, MediPharm Labs formula, desarrolla (lo que incluye fases de cata), procesa, embala y distribuye extractos de cannabis y productos avanzados basados en cannabinoides a los mercados nacionales e internacionales. Como líder mundial, MediPharm Labs ha realizado exportaciones comerciales a Australia y ha comercializado plenamente sus instalaciones de extracción australianas. MediPharm Labs Australia se fundó en 2017.

