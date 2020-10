Une grande étape marquée dans l'industrie mondiale du cannabis alors que STADA, en partenariat avec MediPharm, ouvre la voie en tant que grande société pharmaceutique commercialisant des produits à base de cannabis médical



En validant les bonnes pratiques de fabrication de MediPharm Labs pour ce qui est de produire du cannabis de qualité pharmaceutique, ce partenariat complété par les 125 années d'expérience de STADA et sa plateforme éprouvée de commercialisation et de vente répondra à la demande croissante du marché du cannabis médical, en commençant en Allemagne, un marché estimé à 1,5 milliard d'euros d'ici 2025

Peter Goldschmidt, PDG de STADA, a déclaré : « Ce partenariat avec MediPharm démontre l'ambition de STADA d'être le partenaire incontournable en termes de médicaments génériques, de santé des consommateurs et de produits spécialisés. Avec MediPharm, nous collaborons avec un partenaire très solide dans le domaine du cannabis médical ».



BAD VILBEL, Allemagne et TORONTO, 08 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que l'une des principales sociétés européennes de soins de santé grand public et de médicaments génériques, STADA, dont les produits sont présents dans 120 pays, a signé un accord d'approvisionnement exclusif avec MediPharm Labs Inc. (« MediPharm »), une filiale en propriété exclusive de MediPharm Labs Corp. (TSX : LABS) (OTCQX : MEDIF) (FSE : MLZ) (« MediPharm Labs » ou la « Société »), leader mondial du développement et de la fabrication spécialisés et axés sur la recherche pharmaceutique des produits ayant le cannabis comme principe actif et des produits dérivés dans le but de fournir des produits à base de cannabis médical au secteur pharmaceutique européen.

« En travaillant avec MediPharm, STADA, partenaire de confiance, répondra aux besoins des pharmaciens et des patients et répondra à l'objectif de prendre soin de la santé des personnes », a commenté Peter Goldschmidt, PDG de STADA. Ce partenariat avec MediPharm démontre l'ambition de STADA d'être le partenaire incontournable en termes de médicaments génériques, de santé des consommateurs et de produits spécialisés.

Conformément aux conditions de ce partenariat exclusif, MediPharm fournira des produits de cannabis médical certifiés BPF à STADA, ainsi qu'un soutien dans les domaines de la fabrication, de la logistique et de la réglementation. STADA sera chargé de commercialiser les produits à base de cannabis, au départ en Allemagne, ainsi que du marketing et de la formation médicale en s'appuyant sur une force de terrain expérimentée dans le domaine pharmaceutique.

« Ce partenariat est exactement le type d'activité que MediPharm poursuit depuis sa création. Il valide notre stratégie visant à fournir des produits de cannabis certifiés BPF pouvant être utilisés dans de nombreux nouveaux produits sur plusieurs marchés à travers le monde », a déclaré Pat McCutcheon, PDG de MediPharm Labs. « Ce mandat présente un potentiel de revenus significatif pour MediPharm Labs et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à une entreprise qui possède la réputation et les ressources que STADA commande. En tant que chef de file de la vente et de la distribution de produits pharmaceutiques et de produits de santé grand public vendus sans ordonnance, STADA a la capacité de devenir une force de transformation sur les marchés européens du cannabis médical, et nous sommes donc ravis d'être leur partenaire exclusif ».

Ces partenaires se concentreront tout d'abord sur l'Allemagne, avant de s'étendre à d'autres pays et territoires européens. Ce partenariat marque également l'entrée de MediPharm dans l'industrie pharmaceutique mondiale au sein d'un marché européen majeur.

Avec plus de 83 millions d'habitants qui bénéficient d'un large accès aux services de santé, l'Allemagne représente actuellement les trois quarts du marché européen du cannabis médical.

Le Medical Cannabis Network indique que le marché du cannabis médical en Allemagne s'évalue actuellement à entre 150 et 175 millions d'euros, malgré que seulement 10 % des 20 000 pharmacies d'Allemagne vendent des produits à base de cannabis médical aujourd'hui. De plus, seul un nombre limité de médecins en Allemagne prescrivent actuellement du cannabis médical. Avec une meilleure sensibilisation et une plus forte éducation aux avantages du cannabis médical, le Medical Cannabis Network estime que la domination de l'Allemagne sur le marché européen du cannabis pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros d'ici 2025.(1)

Il s'agit d'une grande étape dans l'industrie mondiale du cannabis alors que STADA, en partenariat avec MediPharm, ouvre la voie en tant que grande société pharmaceutique qui commercialise des produits à base de cannabis médical.

Les détails des produits que STADA mettra sur le marché dans le cadre de ce partenariat avec MediPharm Labs seront dévoilés au cours des prochains mois via les canaux de communication pertinents respectifs des sociétés.

À propos de STADA Arzneimittel AG

Le siège de STADA Arzneimittel AG se trouve à Bad Vilbel, en Allemagne. La société travaille sur une stratégie à deux piliers comprenant les médicaments génériques, y compris les produits pharmaceutiques spécialisés et les produits de santé grand public vendus sans ordonnance. STADA Arzneimittel AG vend ses produits dans environ 120 pays à travers le monde. Au cours de l'exercice 2019, STADA a réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 2 608,6 millions d'euros et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement sur les immobilisations corporelles et incorporelles (EBITDA) de 625,5 millions d'euros. STADA emploie plus de 12 400 personnes dans le monde entier.

À propos de MediPharm Labs

Fondée en 2015, MediPharm Labs se spécialise dans la production d'huile de cannabis purifiée de qualité pharmaceutique et se concentre sur des produits dérivés avancés en s'appuyant sur une installation certifiée Bonnes pratiques de fabrication munie de salles blanches conformes à la norme ISO. MediPharm Labs a investi dans une équipe d'experts, axée sur la recherche, une technologie de pointe, des méthodologies de purification en aval et des installations spécialement conçues avec cinq lignes d'extraction principales dans le but de livrer à ses clients des produits à base de cannabis purs, fiables et précis. Grâce à ses plateformes en gros et en marque blanche, MediPharm Labs formule, développe (y compris par le biais de tests sensoriels), traite, conditionne et distribue des extraits de cannabis et des produits élaborés à base de cannabinoïdes sur les marchés nationaux et internationaux. En tant que leader mondial, MediPharm Labs a achevé ses exportations commerciales vers l'Australie et a entièrement commercialisé son site d'extraction en Australie. MediPharm Labs Australia a été fondée en 2017.

Mise en garde concernant les informations prospectives :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement désignées « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives et sont basées sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des discussions concernant les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements ou performances futurs (souvent mais pas toujours via des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « plans », « budget », « programmé », « prévisions », « estimations », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire ou être atteints) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives se rapportent, entre autres, à la future taille des marchés du cannabis médical et au succès de notre nouveau partenariat, à la fois à l'échelle mondiale et en Allemagne. Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : les incertitudes générales concernant l'activité commerciale, économique, concurrentielle, politique et sociale ; l'incapacité des laboratoires de MediPharm à obtenir un financement adéquat ; le retard ou l'incapacité à recevoir les approbations réglementaires ; et d'autres facteurs abordés dans les documents déposés par MediPharm Labs disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de telles déclarations prospectives. Ainsi, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, MediPharm Labs n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, en cas de changement.

