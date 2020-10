Het is een mijlpaal voor de mondiale cannabisindustrie dat STADA in samenwerking met MediPharm de weg effent door als groot farmaceutisch bedrijf medische cannabisproducten te commercialiseren

De samenwerking valideert de GMP-cannabisproductie van MediPharm Labs van farmaceutische kwaliteit en zal, in combinatie met het 125-jarige erfgoed van STADA en het ervaren marketing- en verkoopplatform, voldoen aan de groeiende vraag van de medische cannabismarkt, te beginnen in Duitsland – een markt met een geschatte waarde van € 1,5 mld in 2025

STADA CEO Peter Goldschmidt: "Deze samenwerking met MediPharm toont STADA's ambitie om de 'go-to-partner' te zijn voor Generics, Consumer Health en Specialty Products. Met MediPharm werken we samen met een zeer sterke partner op het gebied van medische Cannabis."



BAD VILBEL, Duitsland en TORONTO, Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als een van de toonaangevende Europese bedrijven op het gebied van Consumer Healthcare en Generics heeft STADA, met een productaanwezigheid in 120 landen, een exclusieve leveringsovereenkomst getekend met MediPharm Labs Inc. ("MediPharm"), een volledige dochteronderneming van MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE:MLZ) ("MediPharm Labs" of het "bedrijf) een wereldleider op het gebied van gespecialiseerde, op onderzoek gebaseerde ontwikkeling van farmaceutische kwaliteit en de productie van cannabis als werkzaam farmaceutisch bestanddeel en afgeleide producten om medische cannabisproducten te leveren voor de Europese farmaceutische sector.

"Door met MediPharm samen te werken zal worden voldaan aan de behoeften van apothekers en patiënten en zal het doel van STADA om als vertrouwde partner zorg te dragen voor de gezondheid van mensen worden verwezenlijkt", aldus Peter Goldschmidt, CEO van STADA. "Deze samenwerking met MediPharm toont STADA's ambitie om de 'go-to-partner' te zijn voor Generics, Consumer Health en Specialty Products."

Onder de voorwaarden van de exclusieve samenwerking zal MediPharm medische cannabisproducten met GMP aan STADA leveren, evenals productie, logistiek en regelgevende steun. STADA zal verantwoordelijk zijn voor de commercialisering van de cannabisproducten, in eerste instantie in Duitsland, evenals voor de marketing en medische educatie door gebruik te maken van ervaren farmaceutische verkopers.

"Deze samenwerking is precies het soort activiteit dat MediPharm sinds zijn oprichting nastreeft en is een validatie van onze strategie om GMP-gecertificeerde cannabisproducten te leveren die in meerdere nieuwe producten op meerdere markten over de hele wereld kunnen worden gebruikt", aldus Pat McCutcheon, CEO van MediPharm Labs. "Dit mandaat heeft een betekenisvol omzetpotentieel voor MediPharm Labs en we zijn enorm enthousiast over de samenwerking met een bedrijf dat de reputatie en de middelen heeft die STADA vereist Als een krachtpatser in de verkoop en distributie van farmaceutische producten en niet op recept verkrijgbare gezondheidsproducten voor de consument, heeft STADA het vermogen om een transformerende kracht te worden op de Europese medische cannabismarkten en we vinden het fantastisch om hun exclusieve partner te zijn."

De partners zullen zich aanvankelijk concentreren op Duitsland, voordat ze zich mogelijk uitbreiden naar andere Europese landen en gebieden. De samenwerking is ook een signaal voor de toetreding van MediPharm tot de mondiale farmaceutische industrie binnen een grote Europese markt.

Met meer dan 83 miljoen inwoners die profiteren van een brede toegang tot gezondheidszorg vertegenwoordigt Duitsland momenteel naar schatting driekwart van de huidige medische cannabismarkt in de EU.

Het Medical Cannabis Network meldt dat de medische cannabismarkt in Duitsland momenteel tussen de 150 en 175 miljoen euro bedraagt, ondanks het feit dat slechts zo'n 10% van de 20.000 apotheken in Duitsland vandaag de dag medische cannabisproducten verkoopt. Bovendien schrijft slechts een beperkt aantal artsen in Duitsland momenteel medische cannabis voor. Met een groter bewustzijn en meer voorlichting over de voordelen van medische cannabis schat het Medical Cannabis Network dat de dominantie van Duitsland op de Europese cannabismarkt in 2025 zou kunnen groeien tot een omvang van 1,5 miljard euro.(1)

Dit is een nieuwe mijlpaal voor de mondiale cannabisindustrie, omdat STADA, in samenwerking met MediPharm, als groot farmaceutisch bedrijf de weg effent om medische cannabisproducten op de markt te brengen.

Informatie over de producten die STADA via deze samenwerking met MediPharm Labs op de markt zal brengen, zullen de komende maanden in de respectieve relevante communicatiekanalen worden bekend gemaakt.

(1) https://www.healtheuropa.eu/exploring-growth-in-the-european-medical-cannabis-market/100849/

Conferentiegesprek Webcast

In verband met de aankondiging van deze samenwerking nodigt het senior management van MediPharm Labs investeerders en analisten uit om deel te nemen aan een conferentiegesprek en audio webcast op maandag 5 oktober 2020 om 10.30 uur Eastern Time.

Deelnemers wordt gevraagd ongeveer 10 minuten voor het begin van het gesprek te bellen naar een van de volgende nummers: Gratis: +1-833-502-0471; Internationaal: +1-236-714-2179.

Een audio-webcast zal beschikbaar zijn in het onderdeel Events van de Investor Relations website van MediPharm Labs https://ir.medipharmlabs.com/news-events of via de volgende link: https://event.on24.com/wcc/r/2737009/88874C24DAD9B53A59DFCAAF636A5782

Herhaling conferentiegesprek Webcast

Ongeveer één uur na het beëindigen van het gesprek zal er een herhaling beschikbaar zijn tot 12.00 uur ET 5 oktober 2020 via het volgende nummer: Gratis: +1-833-502-0471; Internationaal of +1-236-714-2179. Conference-ID: 5093918.

Over STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG is gevestigd in Bad Vilbel, Duitsland. Het bedrijf richt zich op een tweeledige strategie die bestaat uit generieke geneesmiddelen, waaronder gespecialiseerde farmaceutische producten en niet op recept verkrijgbare gezondheidsproducten voor consumenten. Wereldwijd verkoopt STADA Arzneimittel AG haar producten in ongeveer 120 landen. In boekjaar 2019 realiseerde STADA een aangepaste omzet van EUR 2,6086 miljard en een aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en afschrijvingen (EBITDA) van EUR 625,5 miljoen. STADA heeft wereldwijd meer dan 12.400 mensen in dienst.

Over MediPharm Labs

MediPharm Labs werd in 2015 opgericht en is gespecialiseerd in de productie van gezuiverde cannabisolie en concentraten van farmaceutische kwaliteit en geavanceerde afgeleide producten met gebruik van een door Good Manufacturing Practices gecertificeerde faciliteit met door ISO standaard gebouwde cleanrooms. MediPharm Labs heeft geïnvesteerd in een deskundig, door onderzoek gedreven team, state-of-the-art technologie, stroomafwaartse zuiveringstechnieken en doelgerichte faciliteiten met vijf primaire extractielijnen voor de levering van zuivere, vertrouwde en precisiegedoseerde cannabisproducten aan haar klanten. Via haar groothandels- en white label-platforms formuleert, ontwikkelt (onder andere door sensorisch onderzoek), verwerkt, verpakt en distribueert MediPharm Labs cannabisextracten en geavanceerde cannabinoïde-gebaseerde producten naar binnenlandse en internationale markten. Als wereldleider heeft MediPharm Labs de commerciële export naar Australië voltooid en zijn Australische extractiefaciliteit volledig gecommercialiseerd. MediPharm Labs Australia werd opgericht in 2017.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie:

Dit nieuwsbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte verklaringen" (gezamenlijk "toekomstgerichte verklaringen") in de zin van de toepasselijke Canadese effectenwetgeving. Alle verklaringen, behalve verklaringen van historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen en zijn gebaseerd op verwachtingen, schattingen en projecties op de datum van dit nieuwsbericht. Elke uitspraak die discussies met betrekking tot voorspellingen, verwachtingen, overtuigingen, plannen, projecties, doelstellingen, veronderstellingen, toekomstige gebeurtenissen of prestaties omvat (vaak maar niet altijd met behulp van uitdrukkingen als "verwacht" of "verwacht niet", " wordt verwacht", "anticipeert" of "anticipeert niet", "plant", "budgetteert", "gepland", "voorspelt", "schat", "gelooft" of "bedoelt" of variaties van dergelijke woorden en uitdrukkingen of zegt dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten "kunnen" of "zouden kunnen", "zouden" of "zullen" worden genomen om zich voor te doen of te bereiken) zijn geen verklaringen van historische feiten en kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn. In dit nieuwsbericht hebben toekomstgerichte verklaringen onder andere betrekking op de toekomstige omvang van de medische cannabismarkten en het succes van onze nieuwe samenwerking, zowel wereldwijd als in Duitsland. Toekomstgerichte verklaringen zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal schattingen en aannames die, hoewel redelijk geacht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen materieel verschillen van die welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: algemene zakelijke, economische, concurrerende, politieke en sociale onzekerheden; het onvermogen van MediPharm Labs om adequate financiering te verkrijgen; de vertraging of het niet ontvangen van wettelijke goedkeuringen; en andere factoren die besproken worden in de dossiers van MediPharm Labs, beschikbaar op de SEDAR-website op www.sedar.com . Er kan geen zekerheid bestaan dat dergelijke uitspraken accuraat zullen blijken, omdat de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen materieel kunnen verschillen van de verwachtingen in dergelijke verklaringen. Lezers mogen daarom niet te veel vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen en informatie in dit nieuwsbericht. Behalve zoals wettelijk vereist, is MediPharm Labs niet verplicht om de toekomstgerichte uitspraken van overtuigingen, meningen, projecties of andere factoren bij te werken als ze veranderen.

