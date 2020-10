Persbericht

Brussel, 9 oktober 2020

Orange Belgium koos Nokia voor de geleidelijke modernisatie van zijn bestaande 2G/3G/4G-mobiele radionetwerk en voor de uitrol van 5G.



Na een zware selectieprocedure werd Nokia als partner geselecteerd, op basis van technologische, operationele en financiële criteria. Orange Belgium zal zijn bestaande 2G/3G/4G-radionetwerk volledig upgraden tegen 2023. Daarnaast gaat Orange Belgium van start met de uitrol van 5G, afhankelijk van de frequentiebeschikbaarheid en de opgelegde restricties betreffende elektromagnetische velden. Die evolutie is noodzakelijk om de best mogelijke connectiviteit te garanderen en verzadiging op de bestaande netwerken voor Orange klanten te voorkomen, maar ook om bedrijven de kans te geven om volop gebruik te maken van de industriële mogelijkheden die 5G biedt.

In een eerste fase zal het 5G-radionetwerk van Orange Belgium gekoppeld worden aan het bestaande kernnetwerk - aangeleverd door Ericsson - dat al kan werken met 5G-radio-infrastructuur in NSA-modus (non-standalone). Tegelijk bereidt Orange Belgium zijn kernnetwerk voor om in de toekomst ook standalone 5G (SA 5G) te ondersteunen, met als doel in een tweede fase de end-to-endfuncties van full 5G (o.a. network slicing en gegarandeerde prestaties) beschikbaar te maken.

Het resultaat zal een hypermodern, toekomstbestendig mobiel netwerk zijn waar alle Orangeklanten mee gebaat zijn. Het nieuwe netwerk zal Orange Belgium ook helpen om zijn CO 2 -reductiedoelen te realiseren, want 5G-infrastructuren zijn een pak energiezuiniger.

Verder kondigt Orange Luxembourg, dochter van Orange Belgium, aan de handen in elkaar te slaan met Nokia voor de uitrol van het 5G-netwerk in Luxemburg. De Luxemburgse dochteronderneming wil er alles aan doen om haar klanten de beste connectiviteit te bieden en bedrijven en start-ups in hun innovatieprojecten te begeleiden. De eerste 5G-masten zullen er eind dit jaar staan.

De keuze voor Nokia verandert niets aan de vooruitzichten van Orange Belgium met betrekking tot de verwachte voordelen en de kosten tot uitvoering van de overeenkomst om het RAN met Proximus te delen.

Tommi Uitto, President of Nokia Mobile Networks: “Dat we Orange Belgium zullen ondersteunen bij de uitbouw van een hypermodern Single RAN- en 5G-netwerk in België maakt ons zeer trots. Nokia is de exclusieve radionetwerkleverancier in dit verhaal. Ons AirScale-radionetwerk neemt het hele 3.5 GHz-spectrum in en voorziet alle abonnees van Orange van ultrabreedband. Tot slot zal onze Single RAN-technologie de koolstofvoetafdruk verkleinen doordat ze 3G-, 4G- en 5G-radiostations ondersteunt, waardoor minder sites en antennes nodig zijn.”

Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium: “We zijn opgetogen weer met Nokia te mogen samenwerken om een best-in-class, energiezuinig en toekomstbestendig mobiel radionetwerk uit te rollen in België, vertrekkende van het kernnetwerk van Ericsson, om residentiële en professionele klanten de best mogelijke gebruikerservaring te bieden, zij het via 2G, 3G, 4G of 5G.”

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt met meer dan 3 miljoen klanten. Via zijn dochteronderneming Orange Communications Luxembourg is Orange ook actief in Luxemburg.

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv aan particulieren, en innovatieve mobiele en vastelijndiensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G-, 3G-, 4G- en 4G+-technologie waar we voortdurend in blijven investeren.

Orange Belgium is een dochteronderneming van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium is genoteerd aan de beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie op: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

