MONTRÉAL, 09 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bouclair, la principale destination en matière de décoration intérieure au Québec, est fière d'annoncer la rénovation et la réouverture de quatre magasins présentant leur nouveau concept cet automne. Les clients du Québec et de l'Ontario pourront désormais profiter d'une expérience unique mettant en vedette les collections de Bouclair et les trouvailles déco les plus tendance de la saison.

Chicoutimi et Barrie, ainsi que le Méga Centre Sainte-Foy et Les Galeries de la Capitale à Québec, verront leur concept de magasin actuel transformé afin d'offrir une expérience de magasinage multidimensionnelle, laissant les clients facilement recréer les looks dans leur propre espace et rendant ainsi le magasinage de décoration intérieure plus agréable. Les clients apprécieront certainement la nouvelle atmosphère de Bouclair et seront inspirés grâce aux accessoires décoratifs présentant le style de chaque collection, aux présentoirs remplis d’idées d'agencement, aux outils visuels attrayants reflétant le style de chaque collection et aux experts en décoration prêts à aider avec tout projet. Chaque magasin a été relooké avec un logo et une devanture de magasin noirs, ainsi qu'avec du bois naturel et de la verdure, contribuant à la nouvelle image de marque élégante et tendance.

L'entreprise québécoise est fière de son succès et de son développement, surtout en cette période sans précédent. Sa croissance continue est en grande partie due à ses clients fidèles, d'un océan à l’autre, qui choisissent l’incroyable rapport qualité-prix de Bouclair pour tous leurs articles de décoration intérieure élégants et modernes. Il n'a jamais été aussi important de soutenir nos entreprises locales, et les clients seront heureux d'apprendre que les produits de Bouclair sont tous conçus au Québec par une équipe de designers interne.

Priorisant la santé de ses clients et de son personnel, Bouclair s'engage à offrir une expérience de magasinage unique dans un environnement sain et sécuritaire. Les magasins appliquent des mesures de distanciation sociale, des normes d'hygiène renforcées, des protocoles de nettoyage stricts et le port du masque facial est requis à l'entrée.

Le nouveau concept de Bouclair a été lancé l'an dernier avec l'ouverture des magasins de Brossard, Boucherville, Boisbriand, Mascouche et Saint-Jérôme. Bouclair poursuit sa croissance et prévoit ouvrir plus de magasins nouveau concept en 2021.

À propos de Bouclair

Fière d’aider les Québécois à décorer leurs demeures avec les toutes dernières tendances à des prix abordables, Bouclair développe et lance constamment de nouvelles collections offrant une grande variété de produits, allant de la décoration à l’ameublement.



Vidéo du nouveau concept de magasin :

https://youtu.be/MXess01vocY

Contact média

Cesar Morales

Gestionnaire, Opérations marketing

Bouclair

pr@bouclair.com

(438) 227-5214

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20d13de4-be48-4fda-8b08-c264913e57ba/fr