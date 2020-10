MONTRÉAL, 09 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un sondage récent commandé par Sunwing en collaboration avec Angus Reid a démontré que de plus en plus de Canadiens sont prêts à partir en vacances. À l’approche des jours froids et des blues de l’hiver, ils rêvent d’un ciel plus ensoleillé et d’un climat plus chaud, la plupart étant décidés à retourner sous les tropiques de façon sécuritaire et responsable. Avec la reprise des vols de Sunwing le 6 novembre 2020, les voyageurs pourront reprendre leurs voyages très attendus en toute confiance.



Le sondage a été effectué en anglais ainsi qu’en français par Sunwing auprès des membres du Forum Angus Reid le 28 et 29 septembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif en ligne de 1 505 Canadiens. Les résultats ont démontré que 56 % des Canadiens envisagent de partir en vacances au cours de la prochaine année. Les vacanciers réguliers sont encore plus susceptibles d’être intéressés par une escapade, sept sur dix (71 %) d’entre eux considérant partir en vacances. Parmi les répondants qui envisageraient de partir en voyage dans les 12 prochains mois, 50 % d’entre eux ont indiqué être intéressés par la planification d’une escapade tout compris.

« Après des mois à rester chez eux et à mettre leurs plans de vacances en suspens, les Canadiens sont prêts à retourner sous les tropiques », a commenté Stephen Hunter, Chef de l’exploitation du Groupe de Voyage Sunwing. « Nous avons passé les derniers mois à repenser l’expérience de vacances et avons travaillé fort à perfectionner nos protocoles de santé et de sécurité tout au long des vacances et à travers nos propriétés Royalton Luxury Resorts, qui sont fièrement canadiennes. Les résultats de ce sondage démontrent une demande grandissante pour les voyages et nous sommes heureux d’aider les Canadiens à retourner dans un paradis tropical de façon sécuritaire. »

Les Canadiens peuvent voyager en toute confiance grâce à l’engagement En toute sécurité avec Sunwing en place. En tant que seul fournisseur de voyage possédant la compagnie aérienne avec laquelle les clients voyagent, les autobus de transferts ainsi que plus de 30 hôtels dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, Sunwing peut garantir que les normes de santé et de sécurité canadiennes les plus strictes sont en place à toutes les étapes des voyages.

Le voyagiste s’est aussi récemment associé avec Medcan, un chef de file mondial des soins de santé, dont les experts donnent des conseils sur le programme En toute sécurité avec Sunwing et offrent un soutien continu pour la santé et la sécurité des clients et des employés. De plus, les voyageurs qui réservent un forfait vacances Sunwing (excepté les croisières) ou un vol seulement, dès maintenant et avant le 31 octobre 2020, pour un départ entre le 16 octobre 2020 et le 31 mai 2021, recevront une couverture pour la COVID-19 sans frais additionnels.

« Lorsque les Canadiens partent en vacances avec Sunwing, ils peuvent être assurés qu’ils voyagent de façon responsable en cette période d’incertitude », a commenté Dr Peter Nord, Conseiller médical en chef pour le Groupe de Voyage Sunwing, qui offre des conseils et un soutien sur tous les aspects du programme En toute sécurité avec Sunwing. « L’engagement En toute sécurité avec Sunwing promet que les normes canadiennes les plus strictes sont appliquées durant toute l’expérience de vacances, de l’enregistrement à l’aéroport au retour à maison en passant par les vols, les transferts et les séjours à l’hôtel. Ainsi, les Canadiens peuvent profiter d’une escapade sécuritaire et en toute tranquillité. C’est particulièrement important cette année, car de nombreux Canadiens ont ressenti un impact sur leur santé mentale au cours des derniers mois. Une escapade ensoleillée permet de retrouver un sentiment de normalité. »

En plus de la couverture pour la COVID-19, l’engagement En toute sécurité avec Sunwing du voyagiste comprend :

des filtres à air HEPA à bord, lesquels éliminent 99,9 % des particules en suspension dans les cabines;

une capacité réduite des véhicules de transfert à destination ainsi que des désinfections fréquentes de ceux-ci;

des moyens de communication sans contact avec les représentants d’Expériences Sunwing, disponibles en tout temps pour assister les clients;

une approche de nettoyage à 360 o dans ses propriétés Royalton Luxury Resorts, où les aires partagées sont assainies chaque heure;

dans ses propriétés Royalton Luxury Resorts, où les aires partagées sont assainies chaque heure; une certification de toutes les excursions d’Expériences Sunwing par le Conseil mondial du voyage et du tourisme.



À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinion publique en ligne la plus connue et la plus fiable au Canada, composée de résidents engagés, à travers le pays, qui répondent à des sondages sur des questions d’actualité qui intéressent tous les Canadiens.

La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est exact à +/- 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens avaient été interrogés. Tous les extraits d’enquêtes et les sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, mais sans s’y limiter, l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A