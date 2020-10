MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 28-2020

Odense, den 9. oktober 2020





Odico A/S modtager ordre på 3 ”Cut’n Move” skærerobotter.

Odico A/S har fra en dansk entreprenør modtaget ordre på samlet 3 stk Cut’n Move™ skærerobotter til levering i december 2020.

Den robotteknologiske løsning bygger, på Odicos ”Factory On The Fly ®” – koncept.





Anders Bundsgaard CEO Odico A/S udtaler:

”Vi bestræber os i Odico på at udvikle teknologi, som gør en reel forskel for de personer, som skal anvende teknologien. Modtagelsen af denne ordre på vores Cut’n Move skærerobot, synliggør behovet for ny teknologi i byggebranchen. Vi er både stolte og samtidig ydmyge over, at en for os ny kunde har truffet beslutning om at investere i vores banebrydende teknologi. At vores robotsystem nu på samme tid øger effektivitet og sikrer et bedre arbejdsmiljø er blot fantastisk.”





Fakta om Cut’n Move™:

Skærerobotten Cut’n Move bygger på Odicos ”Factory on the Fly” koncept og er resultatet af flere års udviklingsarbejde. Cut’n Move er baseret på en nyudviklet teknologiplatform, som muliggør en hidtidig uset anvendelse af industrirobotter. Odicos mobile robot er nu i stand til at overtage det slidsomme arbejde med tilskæring af betonfliser og granit direkte på byggepladsen.

Via en simpel iPad-app, betjenes robotten nemt af enhver, og systemet sikrer samtidig et bedre arbejdsmiljø, da Cut’n Move fjerner både støv- og støjgener.





Aftalen ligger indenfor forventningerne til årets resultat.





Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.

Odico A/S

Oslogade 1

5000 Odense C

www.odico.dk

Certified Adviser

EY

Christian Ejlskov, tlf. + 45 2529 4130

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

