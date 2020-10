MONTRÉAL, 09 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan ABV, une filiale en toute propriété de Velan Inc. située dans la ville italienne de Lucca, s’est récemment vu attribuer d’importants contrats de vannes actionnées et manuelles par l’entreprise singapourienne, MODEC Offshore Production Systems Pte. Ltd. Ceux-ci s’ajoutent au bilan de contrats acquis au cours des 12 derniers mois. Totalisant plus de 30 millions de dollars US, ils représentent la continuation des engagements et des réussites de Velan dans le domaine des FPSO, l’un des marchés d’hydrocarbures les plus importants et exigeants.

L’étendue des fournitures comprend des vannes forgées à haute et ultra-haute pression. La conception compacte et la construction particulières de celles-ci ont grandement contribué à l’efficacité du procédé du client et serviront également à améliorer et faciliter le fonctionnement quotidien de ses installations. Les livraisons sont prévues entre la fin 2020 et le début ou la mi-2021 (T1 à T2 de l’AF22).

Ces résultats sont attribuables au savoir-faire inégalé de Velan en matière de processus industriels ainsi qu’à sa capacité de coopérer étroitement avec ses clients en leur proposant des solutions novatrices et personnalisées.

Emanuele Rivolta, vice-président des ventes, secteurs en amont et intermédiaires chez Velan, souligne que « Velan ABV a une fois de plus prouvé son leadership sur le marché des vannes haut de gamme, en fournissant des solutions novatrices, sur mesure et à haut rendement pour répondre à des défis opérationnels. »

Paolo Ranieri, directeur général et chef de la direction de Velan ABV, explique que, « Dans ce contexte de marché difficile, nous continuons à collaborer avec nos clients pour déterminer les solutions de vannes qui répondent à leurs besoins techniques tout en minimisant le coût total de possession. Nous croyons fermement que notre expérience concrète et nos solutions de vannes novatrices et rentables sont l’une des principales raisons pour lesquelles nos clients choisissent Velan. »

Selon Yves Leduc, chef de la direction de Velan, « Les succès de Velan cette année à augmenter nos commandes dans un contexte crise économique mondiale résultent d’un ciblage délibéré de créneaux ou d’applications où nos produits et technologies peuvent se distinguer en rencontrant les spécifications les plus strictes de nos clients-utilisateurs. Notre percée sur le marché de FPSO est un parfait exemple de cette stratégie. En tant que fabricant de produits de haute technologie pour ce segment de marché, Velan ABV est fière de son association avec notre client MODEC et de rencontrer ses exigences techniques extrêmement élevées. »

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan (www.velan.com) est l’un des plus importants fabricants de robinetterie industrielle au monde avec un chiffre d’affaires de 371,6 millions de dollars US au cours de son dernier exercice fiscal. L’entreprise a plus de 1 775 employés et des usines de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations prévisionnelles concernant les performances futures de Velan Inc. et de ses filiales. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses et des incertitudes ainsi que sur la meilleure évaluation possible des événements futurs par la direction. Par conséquent, les lecteurs sont avisés que les résultats réels pourraient différer des résultats attendus.





