October 09, 2020 09:00 ET

PÖRSSITIEDOTE 9.10.2020

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallitus on 9.10.2020 päättänyt muuttaa Seligson & Co OMXH25 pörssinoteeratun rahaston sääntöjä.

Rahastolla on jatkossa omat säännöt, eikä se noudata Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n hallinnoimien rahastojen yhteisiä sääntöjä. Lisäksi sääntöihin on tehty muita täsmennyksiä ja lisäyksiä, joilla ei ole vaikutusta rahaston sijoituspolitiikkaan, riskiprofiiliin, palkkioihin tai luonteeseen.

Sääntömuutokselle haetaan Finanssivalvonnan hyväksyntä. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Lisätietoja: Mari Rautanen, sähköposti: mari.rautanen@seligson.fi, puh. +358 (0)9 68178 224.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

puh. +358 (0)9 68178 217