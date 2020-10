KØBENHAVN, Danmark, 9. oktober 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har udnævnt Anu Helena Kerns til Executive Vice President, People and Organization med tiltrædelse i november 2020.

I den nyetablerede stilling vil Anu Helena Kerns lede den organisatoriske udvikling af Bavarian Nordic igennem den igangværende kommercielle transformation af selskabet. Hun vil indgå i koncernledelsen med reference til administrerende direktør Paul Chaplin.

Anu Helena Kerns har mere end 15 års ledererfaring inden for udvikling af human resource- og kommunikationsstrategier. Hun har i de seneste 11 år arbejdet i Novo Nordisk, hvor hun har bestredet flere ledende stillinger med stigende ansvar, heraf 5 år i udlandet, hvor hun var ansvarlig for etableringen af en ny regional organisationsstruktur, samt for udvikling af HR- og kommunikationsstrategien. Før sin ansættelse i Novo Nordisk arbejdede hun 8 år i den finansielle sektor med employer branding, omdømme og forandringskommunikation. Anu Helena Kerns har en MSc i International Business Administration and Modern Languages fra Handelshøjskolen i København.

“Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunnet tiltrække Anu og dermed styrke koncernledelsen. Hun kommer med en solid erfaring fra hendes internationale og alsidige karriere, og vil hjælpe os med at fastholde medarbejdere og organisation på dagsordenen på vores fortsatte rejse mod at blive en af de største specialiserede vaccineproducenter,” udtaler administrerende direktør Paul Chaplin.

“Jeg er meget begejstret over at blive en del af Bavarian Nordic på dette afgørende tidspunkt i selskabets udvikling. Jeg ser frem til at arbejde sammen med den øvrige ledelse og resten af virksomheden om at udvikle medarbejdere og organisation, således at Bavarian Nordic kan realisere sine visioner for fremtiden,” udtaler Anu Helena Kerns.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 46 / 2020

Vedhæftet fil