Incap Oyj

Puolivuosikatsaus 9.10.2020 klo 17.00 (EEST)



INCAPIN PUOLIVUOSIKATSAUS: OIKAISU KOROTTOMIEN VELKOJEN ERIIN JA KORJAUS TIETTYIHIN TUNNUSLUKUIHIN

Incapin 26.8.2020 julkaisemassa puolivuosikatsauksessa raportoituja vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon korottomien lainojen eriä oikaistaan. Oikaisu koskee yhteensä 1,3 miljoonan euron lyhytaikaista korotonta osto- ja muuta velkaa, joka on aiemmin raportoitu pitkäaikaisissa korottomissa veloissa. Pitkäaikaiset korottomat velat 30.6.2020 olivat 1,6 miljoonaa euroa aiemmin raportoidun 2,9 miljoonan euron sijasta. Ostovelat ja muut velat olivat täten 20,9 miljoonaa euroa aiemmin raportoidun 19,6 miljoonan euron sijasta. Velat yhteensä olivat aiemmin raportoidun mukaisesti 45,8 miljoonaa euroa.

Tietyt tunnusluvut on korjattu. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon Current Ratio oli 1,6 aiemmin raportoidun 1,5 sijaan. Vuoden 2019 Current Ratio oli 2,6 aiemmin raportoidun 2,3 sijaan. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon Quick Ratio oli 1,0 aiemmin raportoidun 0,9 sijaan. Vuoden 2019 Quick Ratio oli 1,6 aiemmin raportoidun 1,4 sijaan. Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 42,5 % aiemmin raportoidun 46,1 % sijaan. Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oman pääoman tuotto (ROE) oli 48,0 % aiemmin raportoidun 53,5 % sijaan.

Korjattu puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

INCAP OYJ

Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

Liite