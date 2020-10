CALGARY, Alberta, 09 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fonds Canoe EIT Income Fund (« Canoe » ou le « fonds ») (Bourse de Toronto : EIT.UN) a annoncé aujourd’hui le prix du rachat volontaire en espèces pour 2020.



Rachat volontaire annuel en espèces

La date de rachat volontaire annuel en espèces du fonds est fixée au 9 décembre 2020. Les porteurs de parts peuvent faire racheter les parts du fonds à un prix correspondant à 95 % de la valeur liquidative moyenne des trois jours de bourse précédant la date de rachat du 9 décembre 2020, moins les coûts directs. Les coûts directs devraient être inférieurs à 1 %. Si toutes les demandes de rachat dépassent 10 % de l’ensemble des parts en circulation du fonds le 17 novembre 2020, dernière journée pour présenter les demandes de rachat, le fonds procédera aux rachats jusqu’au maximum possible au prorata en fonction du nombre total de parts soumises pour rachat. Le paiement des parts qui ont été soumises pour rachat et dont le rachat a été accepté sera effectué au plus tard le 2 janvier 2021.

Les porteurs de parts qui souhaitent faire racheter leurs parts doivent signaler leur intention auprès de leur conseiller en placements ou de leur bureau de courtage au plus tard le 17 novembre 2020. Les porteurs de parts sont priés de communiquer directement avec leur conseiller en placements ou leur bureau de courtage pour confirmer leurs délais à l’interne. Les porteurs de parts inscrits, qui détiennent un certificat d’actions matériel en leur nom, doivent communiquer avec l’agent des transferts du fonds, Alliance Trust Company, au numéro 403 237-6111, pour faire racheter leurs parts. Les parts qui ont été acceptées pour le rachat demeureront admissibles aux distributions d’octobre 2020 et de novembre 2020, qui doivent être versées en novembre 2020 et en décembre 2020, respectivement.

Veuillez prendre note que les demandes de rachat faites par un porteur de parts non résident peuvent être assujetties à une retenue d’impôt.

Dates clés

Du 9 octobre au 17 novembre 2020 Les porteurs de parts peuvent soumettre leurs parts pour rachat. Les 4, 7 et 8 décembre 2020 Détermination du prix de rachat en fonction de la valeur liquidative moyenne de ces jours de bourse. Le 9 décembre 2020 Date du rachat. Le 2 janvier 2021 Versement des produits du rachat au plus tard à cette date.

À propos du fonds Canoe EIT Income Fund

Le fonds Canoe EIT Income Fund est l’un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l’appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous le symbole EIT.UN, le fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de la Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur de plus de 8,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe compte des bureaux à Calgary, à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Relations avec les investisseurs

1-877-434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com