MONTRÉAL, 09 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION GEEKCO TECHNOLOGIES – Corporation Geekco Technologies (antérieurement Corporation de capital de risque Woden) (la « Société » ou « Geekco ») est heureuse d’annoncer la clôture de son opération admissible par la finalisation d’un placement privé d’un produit brut de 2 025 000 $ et de l’acquisition pour 11 450 000 $ de toutes les actions de FlipNpik Technologies Inc. (antérieurement Geekco Technologies Inc.) (« FlipNpik ») par prise de contrôle inversée entre les actionnaires de FlipNpik et la Société (la « Transaction »). La Transaction et le placement privé concomitant, antérieurement décrit dans la Circulaire de sollicitations de procurations datée du 29 mai 2020, ont clôturé le 2 octobre 2020. Ainsi, 28 625 000 actions catégorie A de la Société post-consolidation (les « Actions ordinaires ») ont été émises au prix de 0,40 $ chacune aux actionnaires de FlipNpik en échange de leurs actions de FlipNpik et 5 062 500 unités au prix de 0,40 $ chacune ont été émises dans le cadre du placement privé. Chaque unité comprend une Action ordinaire et un-demi bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet à son détenteur de souscrire pour une période de 12 mois à une Action ordinaire à un prix d’exercice de 0,60 $ l’action. Le placement privé s’est effectué selon les conditions antérieurement annoncées par la Société et tous les titres émis lors de la Transaction sont assujettis à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour. Aucune commission n’a été payée dans le cadre du placement privé de 2 025 000 $.



Corporation Geekco Technologies /Geekco Technologies Corporation est la nouvelle dénomination sociale de la Société. La consolidation de 4 pour 1 des Actions ordinaires est maintenant effective, le tout tel qu’approuvé par les actionnaires le 27 juillet dernier. Les Actions ordinaires seront inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole boursier « GKO » le ou vers le 14 octobre 2020. Pour plus d’information, voir le profil de la Société sur www.sedar.com.

« La société franchit une étape importante dans son développement. Cette transaction lui permet de bénéficier de nouveaux leviers financiers et stratégiques contribuant à l’atteinte de ses objectifs qui visent la viabilité économique et la pérennité du commerce local tout comme la valorisation de tous les acteurs impliqués au sein de l’écosystème FlipNpik tant au niveau opérationnel que financier » indique le cofondateur M. Henri Harland Chef de la direction et Président du conseil d’administration. « Les actions qui dynamisent, via notre écosystème FlipNpik, la visibilité du commerce local et promeuvent l’achat local ne peuvent être performants et bénéfiques pour le commerce et l’économie locale qu’avec la participation active de la communauté. FlipNpik récompense les participants et propose un partage de la valeur créée à titre d’incitatif supplémentaire » ajoute en terminant M. Harland.

« Cette levée de fonds tout comme l’inscription en bourse représentent en effet deux jalons très importants parmi nos accomplissements » souligne Mme Nadira Hajjar cofondatrice et Présidente de FlipNpik. « La venue et la compétition féroce des grandes surfaces à l’ère numérique ont modifié tout le paysage commercial et laissé dans l’ombre et dans le besoin nos commerces de quartier. Les petits commerces locaux n’ont pas les ressources ni l’expertise pour exploiter les outils numériques modernes, et c’est pourquoi nous avons conçu pour eux FlipNpik. L'approche collaborative proposée par FlipNpik répond au besoin urgent des commerces de quartier, soit de gagner en visibilité afin de pouvoir compétitionner avec les géants de l’industrie. FlipNpik récompense tous les contributeurs actifs de l’économie locale en partageant avec ces derniers la valeur créée.» mentionne-t-elle en terminant.

À propos de Geekco

Geekco se positionne à l'avant-garde des médias sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif qui vise à promouvoir l’achat local, et ainsi à contribuer à l’amélioration de l’économie locale et à la qualité de vie des citoyens et qui récompense la contribution de valeur avec tous les utilisateurs actifs.

L’écosystème et l’application mobile FlipNpik mettent à profit le levier de la communauté de consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs pour stimuler l’achat local et dynamiser la visibilité des commerces locaux. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme, reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou consommations offertes par les partenaires stratégiques et commerces locaux.

Aucune commission n’a été payée dans le cadre du placement privé de 2 025 000 $ et, à l’exception de ce qui suit, la Transaction a été effectuée entre parties traitant à distance. Sylvain Aird, nouvel administrateur de la Société, a souscrit 1 250 Unités dans le cadre du placement et sa souscription est considérée comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. Cette opération est dispensée d’évaluation et d’approbation des actionnaires en vertu du fait que la Société est inscrite à la Bourse de croissance TSX et que le montant total de sa souscription ne dépasse pas 25 % de la capitalisation de la Société.

La Bourse de croissance TSX ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de l'opération projetée.

