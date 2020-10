OTTAWA, 09 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a le plaisir d’annoncer la nomination de Trent MacDonald au sein de l’équipe de la haute direction, en tant que chef de la direction financière par intérim, son entrée en fonction prenant effet aujourd’hui. Le mandat de Monsieur MacDonald avait été déjà annoncé en septembre, et il occupera le poste permanent de chef de la direction financière dès la réussite du processus d’habilitation de sécurité de Santé Canada pour le personnel clé, processus déjà en cours. Stephen Burwash, demeuré chef de la direction financière lors de la période de transition, quittera ses fonctions à compter d'aujourd'hui.



Monsieur MacDonald apporte à HEXO plus de 15 années d’expérience en matière de direction financière, ayant occupé des postes tant au sein de sociétés publiques que privées. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de la direction financière chez Rx Drug Mart, une entité opératrice de pharmacie, lui permettant de faire croître significativement ses ventes. Antérieurement, il a occupé le poste de vice-président, finances, auprès d’Indigo (TSX : IDG) et de vice-président, finances, auprès de certaines des divisions et des territoires géographiques les plus importants au sein de Sobeys (TSX : EMP.A). Tout au long de sa carrière dans les postes qu’il a occupé, Trent s’est largement consacré à la poursuite de l’objectif d’une croissance stratégique et profitable, concevant et mettant en place des processus et des solutions permettant d’assurer l’efficience opérationnelle et l’évolutivité.

En plus de son expérience en matière de direction financière, monsieur MacDonald est un entrepreneur récompensé par des prix, ayant détenu et exploité avec succès des entreprises opérant dans divers secteurs d’activité, de l’aquaculture aux produits de toilettage et coiffure pour hommes, en passant par les services financiers. Il est détenteur d’un B.A.A. (avec distinction, Comptabilité et Finance) de l’Université St. Francis Xavier et est comptable professionnel agrée (CPA, CA). Il a occupé des postes en matière de comptabilité auprès de Deloitte et Crowe Soberman.

À propos d’HEXO

HEXO est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.

