Pressemeddelelse 12. oktober 2020

Scape Technologies satser yderligere på SMV og forstærker produktporteføljen:

Ny brugervenlig SCAPE Mini-Picker - version giver fleksibilitet og høj driftsikkerhed ved automatisering af manuelle pluk af emner.

Med lanceringen af ​​ SCAPE Easy-Picker i september introducerede Scape Technologies den lette brugervenlige bin-picker startløsning til SMV’er eller virksomheder uden automatiseringserfaring. Men hvad er det næste skridt? Scape besvarer dette spørgsmål nu med en ny brugervenlig version af SCAPE Mini-Picker , som det næste trin i automatiserede bin-picker løsninger, der giver endnu mere fleksibilitet og funktionalitet og samtidig fastholder en unik høj driftsikkerhed, som kendetegner Scapes bin-picker løsninger. Den brugervenlige SCAPE Mini-Picker introduceres til rentabel pris og kan håndtere emner op til 1 kg med to forskellige gribere i samme applikation.

SCAPE Mini-Picker er en komplet bin-picking-løsning til mere avancerede opgaver og samtidig let at konfigurere og intuitiv at arbejde med, - også selv om man ikke har nogen erfaring med bin-picking. Opgraderingsmuligheden fra en SCAPE Easy-Picker til en SCAPE Mini-Picker er dermed det næste trin i Scape Technologies bin-picker løsninger.

SCAPE Mini-Picker kombinerer teknologien fra SCAPE high end-løsning og viden om Scapes komplette systemer med enkelheden og intuitiviteten fra ​​ SCAPE Easy-Picker,- uden at gå på kompromis med pålidelighed, robusthed og brugervenlighed. Løsningen anvender samme software som alle Scapes løsninger og tilbyder endnu flere muligheder for anvendelse af flere hardwaremoduler, som giver højere funktionalitet og fleksibilitet til alle slags manuelle pluk af emner i kasser i enhver branche.

SCAPE Mini-Picker udvides med en ekstra griber på robotarmens tool-unit. De to gribere – en sugekop - og en fingergriber kan anvendes i samme applikation og håndtere tungere emner op til 1 kg. Desuden er det muligt at bruge et ekstra kamera til orienteringskontrol af de plukkede emner, hvilket muliggør højpræcisionsgreb med fingergriberen, mens det stadig muliggør hurtige cyklustider for håndtering af emnerne. Dette gør SCAPE Mini-Picker velegnet til flere industrielle applikationer, der kræver præcis, hurtig levering af emner i maskiner, som f.eks. presser eller CNC-maskiner.

SCAPE Mini-Picker er en let driftsikker løsning til at øge produktiviteten og samtidig forbedrer løsningen medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. Dette til en pris, der også gør det rentabelt for SMV’er og virksomheder uden automatiseringserfaring at investere i løsningen. Vejledende pris er ca. 90.000 kroner (excl. robot) for markedets mest brugervenlige løsning til pick & place opgaver og randomiseret bin-picking-opgaver med præcis aflevering af plukkede emner. Den intuitive SCAPE Software Suite er inkluderet, og alt leveres med installationsmanualer og support fra Scape til integrationen. SCAPE Mini-Picker inkluderer også alle funktionerne i SCAPE Easy-Picker - som muligheden for at scanne dele, hvis ingen CAD-model er tilgængelig, og en fuldautomatisk selvtestproces for at sikre maksimal pålidelighed.

Vejen til high-end Bin-Picking for alle

SCAPE Mini-Picker kan håndtere enmer op til 1 kg og løsningen er det naturlige næste skridt for vores kunder, hvis de vil opgrade fra SCAPE Easy-Picker, der kan håndtere enmer op til 600 gram. Alle Scapes systemer bruger den samme lette intuitive software platform og grænseflade, der også gør det muligt at starte med SCAPE Mini-Picker. Vi ønsker at tilbyde vores kunder den løsning, der passer til deres nøjagtige behov ” siger René Dencker, CTO hos Scape Technologies.

SCAPE Mini-Picker kan integreres med førende 6-aksede industrielle robotter og coboter som Fanuc, Kuka, Universal Robots, ABB, Kawasaki og den har desuden opgraderingsmuligheder til en fuld SCAPE Bin-Picker-løsning der kan løse endnu mere avancerede krav. Dermed er den relative beskedne investering fremtidssikret. Vejen til næste niveau af automatisering er klar!

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet en unik patenteret teknologi til at plukke dele, kendt som SCAPE Bin-Picker systemet. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med systemintegratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. SCAPE Bin-Picker systemerne leveres blandt andet til én af verdens sværeste industrier: Bilindustrien, herunder Ford, Nissan og BMW. Binpicking-teknologien fra Scape anvendes også i en række andre industrier, herunder møbel-, metal og hårde hvidevareindustrien. I forbindelse med indkøring af Bin-Picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer

SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market

