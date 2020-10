EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.09.2020 oli 16,38 eurot, suurenedes septembris 1% võrra. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.09.2020 seisuga 17,46 eurot. EPRA NAV suurenes septembri jooksul samuti 1%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis septembris fondi ajaloo kõrgeima müügitulu summas 1 019 tuhat eurot (69 tuhat eurot rohkem kui kuu varem), sisaldades augustis lisandunud ATEA büroohoone esmakordset üüri täiskuu eest ning ülejäänud kinnisvarainvesteeringute tavapärast üüritulu pärast Covid-19 mõjust tulenevaid ajutisi allahindluseid. Fondi konsolideeritud EBITDA oli septembris samuti ajaloo kõrgeim – 842 tuhat eurot (75 tuhat eurot rohkem kui augustis). Kuivõrd kogu fondi kaasatud kapital teenib alates septembrist tavapärast üüritulu, on oluline märkida, et septembri puhas tegevustulu (NOI) oli kokku 974 tuhat eurot, mis teeks aasta baasil arvestatuna kokku 11 688 tuhat eurot. Arvestades fondi kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust summas 137 354 tuhat eurot, teeks see tegelikuks kinnisvarainvesteeringute sisenemistootluseks 8,5% (tegelik NOI / kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus) .

Selle aasta 9 kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud kokku 7,2 miljonit eurot üüritulu, mis on 26% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ka fondi konsolideeritud EBITDA on 26% kõrgem kui eelmisel aastal (kokku 6,1 MEUR). Korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus intressikulu miinus laenude põhiosamaksed) on EREFIII sellel aastal teeninud 2,8 MEUR, eelmisel aastal 9 kuuga 2,3 MEUR. Fond on sellel aastal maksnud tagasi pangalaenude graafikujärgseid põhiosa makseid kogusummas 2,4 miljonit eurot (eelmisel aastal 9 kuu jooksul: 1,8 miljonit eurot), fondi LTV on 51% ning kaalutud keskmine laenukohustuste intressimäär 2,2%. Fondi konsolideeritud raha jääk oli 30.09.2020 seisuga 4,3 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõte UAB "Saules Miestas" sõlmis oktoobri alguses ettevõttele kuuluvale kinnistule KFC restoranihoone ehitamiseks ehituslepingu "ĮŽVALGA" UAB-ga. Ehituslepingu maksumus on 603 tuhat eurot ning ehitustööde lõppemise tähtaeg järgmise aasta mais. Varasemalt (03.12.2019) on fond teatanud börsile, et ehitatava restoranihoone osas on sõlmitud üürileping „APL FRESH FOOD“ UAB-ga, kes tegutseb kiirtoidurestoranide keti KFC frantsiisi alusel ja võtab ehitatava hoone 100%-liselt üürile. KFC restoranihoone on kavas avada hiljemalt 2021. aasta juunis.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.09.2020 seisuga 142,9 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 69,17 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

