Papendrecht, 12 oktober 2020

‎Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van EUR 45 miljoen en gaan de komende maanden van start.

Het eerste contract is voor het verbeteren van de bestaande kustverdediging op het eiland Wangerooge om de bewoners van het eiland te beschermen tegen overstromingen en is gegund door het Duitse Waterwegen- en Scheepvaartbureau WSA Weser-Jade-Nordsee. Dit project wordt samen met een lokale Duitse partner uitgevoerd en omvat de versterking van de strekdammen en oeverbescherming door middel van onder meer 200.000 ton steen. Naast een backhoe dredger zal een aantal splijtbakken worden ingezet. De werkzaamheden gaan in november 2020 van start en zullen naar verwachting eind 2021 worden afgerond.

Daarnaast heeft Boskalis een opdracht ontvangen van het WSA Weser-Jade-Nordsee voor het onderhoud van een 90 kilometer lang deel van de vaargeul van de Weser tussen Nordenham en Bremerhaven. In het kader van een tweejarig onderhoudscontract zal Boskalis in totaal circa 14 miljoen kubieke meter zand en slib baggeren, dat op aangewezen locaties langs de rivier zal worden gedeponeerd. Boskalis zal een middelgrote sleephopperzuiger inzetten voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden die begin 2021 aanvangen en tot eind 2022 voortduren.

Het derde contract dat Boskalis heeft verworven, is gegund door Niedersachsen Ports voor het onderhoud van de haven van Emden, een van de grootste Duitse Noordzeehavens. Vanaf 1 november 2020 zal Boskalis de haven op de vereiste diepte houden door jaarlijks circa 2,7 miljoen kubieke meter zand en slib te baggeren met een sleephopperzuiger voor twee opeenvolgende jaren.

De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag in onze markten stimuleren: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, wereldwijde bevolkingsgroei en de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering. Het project op het eiland Wangerooge is gericht op het bestrijden van de gevolgen van extreem weer in verband met de klimaatverandering. De activiteiten in de Weser en de haven van Emden worden voor een groot deel gedreven door de noodzaak om de havens toegankelijk te houden voor de wereldwijde handel over zee. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis bij uitstek in staat om een belangrijke maatschappelijke rol te spelen bij het creëren en beschermen van welvaart en het bevorderen van de energietransitie.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:

Martijn L.D. Schuttevâer

ir@boskalis.com

Pers:

Arno Schikker

press@boskalis.com

T +31 786969310

‎

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Bijlages