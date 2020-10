Datexim, concepteur du premier logiciel médical d’analyse d’images marqué CE IVD, utilisant l’intelligence artificielle contre le cancer du col de l’utérus, annonce un deuxième tour de table pour lancer de nouveaux produits et accélérer sa croissance en France comme à l’international.

Créée en 2011, Datexim est spécialisée dans les solutions de cytologie digitale et d’aide au diagnostic en cytologie, notamment dans le dépistage du cancer du col de l’utérus. Basée à Caen, Datexim réunit à ce jour 16 collaborateurs et ses solutions sont déjà utilisées en routine par plusieurs laboratoires.

Unique, Datexim a su lancer avec succès ses premières opérations commerciales et se donne pour objectif de diffuser à court terme sa solution à grande échelle en France comme à l’international. La medTech prévoit également de diversifier son offre, de faire évoluer ses infrastructures et de lancer des solutions d’aide au diagnostic d’autres cancers et maladies. Pour mener à bien ces projets, Datexim a donc ouvert à nouveau son capital dans le but, notamment, de compléter ses équipes R&D et commerciale, et d’initier une phase de croissance durable.

Arnaud Renouf, Président de Datexim « Nous sommes fiers d’avoir réussi à lancer avec succès nos opérations auprès des laboratoires qui ont pu rapidement mesurer les bénéfices opérationnels liés à notre offre : fiabilité, confort de travail, rapidité dediagnostic. Grâce à cette levée de fonds, nous allons franchir une nouvelle étape en faisant évoluer notre stratégie commerciale et de R&D. Nous accentuerons ainsi notre avantage concurrentiel afin de devenir la référence mondiale de notre marché. »

Les investisseurs déclarent « Datexim a su révolutionner le marché en créant une offre de nouvelle génération basée sur l’Intelligence Artificielle. L’expertise de leurs équipes couplée à une réelle capacité à faire évoluer le marché du dépistage du cancer (aujourd’hui celui du col de l’utérus) est un réel différenciateur qui leur permettra d’accélérer leur croissance et de faire évoluer leur offre en continu. »