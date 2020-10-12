马耳他瓦莱塔, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币现货和合约产品交易所OKEx在平台上添加第二个仪表板以增强与Skew的合作。用户可以在其中查看来自OKEx的以太币交易数据，包括ETH交割合约、永续合约和期权的交易量。 OKEx是第一家在Skew推出比特币和以太币合约产品实时分析仪表板的交易所，凸显了其对交易所透明度的承诺。



随着加密货币合约产品市场越来越受欢迎，交易者对可靠数据的需求也日益增加。Skew已成为其专业领域值得信赖的权威，提供领先的加密货币数据，重点关注合约产品交易，并被世界一流的金融媒体（如彭博社）引用。

OKEx在5月宣布Skew的实时比特币仪表板上线，成为第一家在比特币合约产品交易数据方面提供这种透明度的比特币交易所。自此之后，与Skew的合作关系得到了加强，为交易者提供先进的图表，如汇总的未平仓比特币交割合约和比特币永续合约与现货价格对比。现在， OKEx为以太币合约产品市场提供同样深入的分析和透明度。

“我们很高兴与最受信赖的加密货币合约产品交易数据来源Skew推进合作关系，在提高行业透明度方面，我们继续坚守共同的价值观，”OKEx金融市场负责人Lennix Lai表示。

“正如我们推出比特币仪表板和纳入更复杂分析图表一样，通过发布一份深度指南，让图表变得有所助益而不是令人生畏，并在交易决策时提供帮助，我们将帮助经验丰富的交易者了解如何解读以太币市场信息。”

除了以太币合约产品交易者指南外，Lennix Lai和OKEx的金融市场副总裁Quentin Issele还将在10月8日与Skew的联合创始人兼首席执行官Emmanuel Goh举行一次炉边对话。

关于OKEx

作为全球领先的加密货币现货和合约产品交易所，OKEx为全球密货币交易者、挖矿者和机构投资者提供最多样化的市场，以管理加密货币资产，增加投资机会并对冲风险。我们提供各主要加密货币的现货和合约产品交易，包括交割合约、永续合约和期权，为投资者制定战略提供灵活性，从而实现收益最大化并降低风险。

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