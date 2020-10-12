馬耳他瓦萊塔, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx 是全球領先的加密貨幣現貨和合約產品交易所，將加強與 Skew 合作，在平台上新增第二個儀表板。用戶可以在儀表板上查看 OKEx 的以太幣交易數據，包括 ETH 期貨、永續合約和期權的交易量。 OKEx 是第一間在 Skew 上推出比特幣和以太幣合約產品實時分析儀表板的交易所，突顯其對交易所透明度的承諾。



隨著加密貨幣合約產品市場越來越受歡迎，交易者對可靠數據的需求也日益增加。Skew 已在其專業領域成為值得信賴的權威機構，提供著重合約產品交易的領先加密貨幣數據，並獲 Bloomberg 等世界級金融媒體引用。

今年 5 月，OKEx 宣佈在 Skew 推出實時比特幣儀表板，成為第一間就比特幣合約產品交易數據提供此類高透明度系統的比特幣交易所。自此之後，交易所與 Skew 的合作夥伴關係進一步鞏固，為交易者提供進階圖表，如未平倉比特幣期貨合約總覽，以及比特幣永續合約價格與現貨價格對比。現在，OKEx 正為其以太幣合約產品市場提供相同深度的分析和透明度。

OKEx 金融市場負責人 Lennix Lai 表示：「我們很高興與 Skew 推進合作關係，Skew 是加密貨幣合約產品交易數據最備受信賴的來源，在提高行業透明度方面，我們將繼續堅守共同的價值觀。

正如我們推出比特幣儀表板和納入更複雜的分析圖表一樣，透過發佈深入指南，讓圖表變得實用而不是令人生畏，並在交易決策時提供幫助，我們將幫助經驗豐富的交易者了解如何解讀以太幣市場資訊。」

除了以太幣合約產品交易者指南外，Lennix Lai 和 OKEx 的金融市場副總裁 Quentin Issele 還將於 10 月 8 日與 Skew 的聯合創始人兼行政總裁 Emmanuel Goh 進行爐邊淺談。

關於 OKEx

OKEx 是全球領先的加密貨幣現貨和合約產品交易所，提供最多元化的加密貨幣交易市場，匯聚全球加密貨幣交易者、礦工和機構投資者共同管理加密貨幣資產、增加投資機會及對沖風險。我們提供主要加密貨幣的現貨和合約產品交易，包括期貨、永續合約和期權，為投資者制訂策略提供靈活性，從而實現收益最大化並降低風險。





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