The Conference Board of Canada

OTTAWA, 12 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada, en partenariat avec le Centre des Compétences futures (CFF), a diffusé un nouvel épisode de sa série balado sur l’avenir du travail au Canada.



Le cinquième épisode du balado du Centre des Compétences futures a pour thème « Combler le fossé entre le travail et la formation ». À l’heure actuelle, le Canada se classe parmi les meilleurs pays au monde pour ce qui est des taux de scolarisation postsecondaire ainsi que des dépenses annuelles par étudiant de niveau postsecondaire. Bien que la majorité des prestataires de services éducatifs estiment que les diplômés sont bien outillés pour s’intégrer au marché du travail, la proportion des étudiants et des employeurs qui abondent dans le même sens est bien plus faible.

Il en ressort un décalage fondamental entre les milieux éducatif et professionnel qui pourrait être comblé en intégrant l’expérience acquise dans le « vrai » monde ou en travaillant à l’enseignement. C’est exactement ce que vise la Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur en faisant en sorte que la totalité des étudiants canadiens de niveau postsecondaire participent à une forme d’apprentissage intégré au travail avant l’obtention de leur diplôme.

Le cinquième épisode du balado du Centre des Compétences futures propose des conversations instructives avec Valerie Walker (présidente-directrice générale, Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur), Matthew McKean (directeur, Éducation et compétences, Le Conference Board du Canada) et Kevin O’Meara (étudiant et stagiaire), chacun exprimant leur point de vue sur ces questions et leur complexité.

« L’apprentissage intégré au travail a un rôle important à jouer dans la formation et le perfectionnement, ainsi que dans la préparation des étudiants à l’avenir du travail », déclare M. McKean, du Conference Board du Canada.

« Fournir aux étudiants davantage d’expériences professionnelles représentatives du « vrai » monde dans le cadre de leurs études contribuera beaucoup à faire en sorte qu’ils possèdent le bon mélange de compétences et soient prêts à faire face et à s’adapter à l’évolution du monde du travail », ajoute Valerie Walker, de la Table ronde des affaires + de l’enseignement supérieur.

La série balado du Centre des Compétences futures, en six épisodes, traite des enjeux émergents auxquels sont confrontés les travailleurs canadiens et le marché du travail. Vingt ans après le début du XXIe siècle, le Canada fait face à des changements démographiques et technologiques de grande envergure qui posent des défis importants pour le monde du travail.

Le balado du Centre des Compétences futures analyse le caractère changeant du travail et explore la manière dont le Canada peut demeurer concurrentiel dans un monde de plus en plus interdépendant. Dans chaque épisode, d’éminents experts décortiquent un problème unique qui touche la population canadienne, permettant d’entendre divers points de vue provenant des membres de la collectivité, des décideurs et des leaders d’opinion. Chaque discussion est axée sur les solutions à des problèmes et à des questions complexes.

Les thèmes explorés dans les quatre premiers épisodes du balado ont été les suivants : « Développer les compétences sociales et émotionnelles dans un monde automatisé », « Remédier aux inégalités dans la population active », « Métiers spécialisés – Effectuer la transition vers un avenir numérique, vert et humain » et « Relèvement des compétences et recyclage (travailleurs en milieu de carrière) ».

« Nous sommes enchantés de diffuser cette série balado par l’intermédiaire du Conference Board du Canada, affirme le directeur général du Centre des Compétences futures, Pedro Barata. L’épisode cinq est particulièrement intéressant, car on y parle du point de jonction entre le travail et l’éducation, et de la manière dont ces deux mondes sont interreliés. »

Chaque épisode du balado est accessible sur le site Web du Conference Board du Canada, ainsi que sur les plateformes Apple Podcasts et Spotify. Le sixième et dernier épisode de la série, « Économie à la demande et travailleurs indépendants », sera diffusé à partir du 26 octobre. Voici la liste complète des épisodes :

Épisode 1 : Développer les compétences sociales et émotionnelles dans un monde automatisé

Épisode 2 : Remédier aux inégalités dans la population active

Épisode 3 : Métiers spécialisés – Effectuer la transition vers un avenir numérique, vert et humain

Épisode 4 : Relèvement des compétences et recyclage (travailleurs en milieu de carrière)

Épisode 5 : Combler le fossé entre le travail et la formation – Apprentissage intégré au travail

Épisode 6 : Économie à la demande et travailleurs indépendants

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est l’organisme de recherche indépendant le plus avancé du pays. Il a pour mission d’encourager les dirigeants à édifier un avenir meilleur pour tous les Canadiens et de leur donner les moyens d’y parvenir grâce à sa recherche réputée et à ses relations uniques. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda

À propos du Centre des Compétences futures (CCF)

Le Centre des Compétences futures est un centre de recherche et de collaboration avant-gardiste qui se voue à préparer les Canadiennes et les Canadiens pour qu’ils aient du succès en emploi et qu’ils satisfassent aux besoins émergents en talents des employeurs. En qualité de communauté pancanadienne, le CCF réunit des experts et des organismes de différents secteurs afin de déterminer, d’évaluer et d’échanger de façon rigoureuse des approches novatrices au développement des compétences nécessaires pour favoriser la prospérité et l’inclusion. Le CCF participe directement à l’innovation grâce à des investissements dans des projets pilotes et de la recherche universitaire sur l’avenir du travail et les compétences au Canada. Le Centre des Compétences futures est financé par le programme Compétences futures du gouvernement du Canada.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

media@conferenceboard.ca

613-526-3090, poste 224