12. oktoobril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja AS Saku Maja vahel leping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste uuendamiseks Saku vallas Harjumaal.



Lepingu raames laiendatakse ja osaliselt rekonstrueeritakse Männiku reoveepumplat, rekonstrueeritakse osa Männiku ja Tallinna vahelisest reoveekollektorist ning likvideeritakse Kurtna reoveepuhasti.

Lepingu maksumus on ligikaudu 1 miljon eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta juulis.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee