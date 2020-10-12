加拿大滑铁卢, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 机器视觉技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴宣布推出 SaperaTM Vision Software 2020-09 版本。此版本的 Sapera Vision Software 包含了 Sapera Processing 和新的支持人工智能 (AI) 的 Astrocyte TM 图形应用程序。此软件套装提供经过现场验证的图像处理性能以及可用于设计、开发和部署高性能机器视觉应用程序的 AI 功能。



最新版的 Sapera Vision Software 包含了 AstrocyteTM 1.0 — 专用于在 2D 图像上训练神经网络的基于 AI 的图形应用程序，可用于各种不同的应用程序。通过高度灵活的图形用户界面，用户可以在已有图像上训练神经网络以执行分类、对象检测、分割和降噪等操作。然后，Astrocyte 可以将模型导出到 Sapera Processing 以集成到最终的应用程序中。Sapera Processing 9.0 是 Sapera Processing 系列的新版本，它可以提供 AI 推理等级并支持从 Astrocyte 导入模型并执行到用户应用程序中。

“Astrocyte 是将 AI 应用程序快速投入生产并同时保护数据隐私的理想工具。客户只需要点击几次鼠标，就能导入训练图像、训练神经网络并将模型文件导出到他们的用户应用程序中。”Teledyne DALSA 的软件总监 Bruno Ménard 表示。

在金属板表面检查、硬件配件定位和识别、车辆检测和分割以及 X 射线医学图像降噪等应用中，新版本的 Sapera Vision Software 是理想的选择。

Astrocyte 的主要特点：

基于图形用户界面，可快速开发应用程序

在用户个人电脑上部署训练，无需在云上分享数据，充分保护用户隐私

多个深度学习架构，适用于各种不同的应用程序

提供数值指标和热图，实现模型性能可视化

将模型文件导出并与 Sapera Processing 连接以进行运行时推理



如需了解有关 Sapera Vision Software 的更多信息，请访问 网站 。

Teledyne DALSA 是 Teledyne Imaging 集团的一部分，在机器视觉市场中是设计、制造和部署数字成像组件的全球领导厂商。Teledyne DALSA 成像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案应用于全球成千上万台自动检测系统并且跨越多种产业，包括半导体、太阳能电池、平板显示、电子产品、汽车、医疗、包装和一般制造等。如需更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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