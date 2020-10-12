加拿大滑鐵盧, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨機器視覺領域全球領導者 Teledyne DALSA 很高興宣佈 SaperaTM 視覺軟體版本 2020-09 現已上市。最新的 Sapera 視覺軟體套件包括 Sapera Processing 和新的 Astrocyte TM 圖形應用程式，適用於人工智慧 (AI)。該軟體套件提供經過現場測試證明的影像處理和人工智慧功能，用來設計、開發和部署高效能機器視覺應用程式。



這項最新版本的 Sapera 視覺軟體包括 AstrocyteTM 1.0，亦即新的 AI 式圖形應用程式，專門用來為各種應用訓練對於 2D 影像的神經網路。透過高靈活性的圖形使用者介面，使用者可以訓練神經網路，以對現有影像執行分類、物件偵測、區隔和降低雜訊。然後，Astrocyte 可以將模型匯出至 Sapera Processing，以便整合到最終應用程式中。Sapera Processing 9.0 是新版 Sapera Processing 程式庫，將會提供 AI 推斷類別，並且能夠從 Astrocyte 匯入模型，以在使用者應用程式中執行。

Teledyne DALSA 軟體總監 Bruno Ménard 表示：「Astrocyte 是完美的工具，可讓 AI 應用程式快速生產，同時保有資料隱私。客戶只要用滑鼠點選幾下，就能夠匯入訓練影像、訓練神經網路並將模型檔案匯出至使用者應用程式。」

新版 Sapera 視覺軟體十分適合各種應用，例如金屬板表面檢查、硬體零件位置和識別、車輛偵測和區隔以及降低 X 光醫療影像的雜訊。

Astrocyte 主要功能

根據圖形使用者介面，迅速進行應用程式開發

在使用者電腦上部署訓練，以提供完全的隱私，不需要在雲端上分享資料。

多種深度訓練架構，可用於各種應用

含有數字指標和熱度圖的模型效能視覺化

透過 Sapera Processing 將模型檔案匯出至介面，以進行執行時間推斷



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Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne Imaging 集團，在機器視覺市場上，是設計、製造和部署數位影像處理元件的世界領導者。Teledyne DALSA 影像感測器、相機、智慧型相機、影像擷取卡、軟體和視覺解決方案用於全球和各個產業中數千個自動化檢查系統，包括半導體、太陽能電池、平面顯示器、電子裝置、汽車、醫療、包裝和一般製造。如需更多資訊，請至 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging 是一個匯集了 Teledyne 集團下數個尖端公司的團組。Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，結合這些公司並發揮彼此的優勢，提供全球最徹底、最廣泛的視覺以及相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案旨在為客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

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