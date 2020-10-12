加拿大滑铁卢, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字成像技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴提供用于 Nuvoola 的 LUKE™ AI 健康筛查和保护 (HSP) 解放方案的重要部件 — 新款 Calibir GXF 热感相机。



新的 Calibir GXF 机型经过优化，用于检测皮肤温度升高时可以在有外部参考时达到 +/-0.3°C 以内的测量精度和热稳定性（如 IEC80601-2-59 中所建议）。新款 GXF 相机与 Calibir GXM 机型都符合 NDAA 第 889 条的规定，正在等待 IEC 80601-2-59-2017 认证。

Nuvoola 的 LUKE™ AI 健康筛查和保护 (HSP) 解放方案独特地使用了人工智能 (AI) 平台，可在几秒中内筛查员工、供应商、客户和访客的皮肤温度。该解决方案受益于 Teledyne DALSA 的 Calibir™ 红外相机的优越性能。它包含一款应用程序，员工可在到达工作地点前评估自身的健康状况；还提供一个现场无接触式的检测亭（使用英语或法语进行自然语言交互），可在员工进入办公楼时快速筛查具有 COVID-19 症状的人员。此外，还支持分析和预悉功能，在检测到受检人员体温变化趋势时会发出告警。

“我们相信我们的系统是公司保护员工健康的重要帮手。因员工感染和传播 COVID-19 而关闭公司的威胁近在眼前，并将持续一段时间，”Nuvoola 总裁 Martin Renière 表示。“我们在计算机视觉、自然语言处理和语音识别方面的专长使我们的 LUKE AI 检测亭具有自动化和加强安全措施的能力。对于制造业、流通业以及其他进出人流量较大的公司，这是理想的选择。”他补充道。

”我们很兴奋参与了 Nuvoola 的尖端创新解决方案，它采用了我们的 Calibir GXF 相机，”Teledyne DALSA 的产品经理 Jean Brunelle 表示。“最新款 Calibir GX 相机将在新的健康筛查系统中发挥其精确度和灵活性的优势。祝他们一切顺利。”

如需了解更多信息或获取产品，请联系：业务发展总监 Arnaud Crastes， arnaud.crastes@teledyne.com ，+33 607 151 297

Teledyne DALSA 是 Teledyne Imaging 集团的一部分，在机器视觉市场中是设计、制造和部署数字成像组件的全球领导厂商。Teledyne DALSA 成像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案应用于全球成千上万台自动检测系统并且跨越多种产业，包括半导体、太阳能电池、平板显示、电子业、汽车业、医疗、包装和一般制造业等。如需更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

Nuvoola 是一家位于蒙特利尔、尚布利和渥太华的人工智能公司，我们的解决方案可以与现有基础架构和管理系统集成以改造和提升组织。我们的 LUKE AI 平台通过人工智能实现决策自动化和实时化，并建议预防性操作以优化甚至超越运营目标。Nuvoola 是 AWS 合作伙伴网络 (APN) 的精选级 (Select) 咨询合作伙伴，为供应链、物流和运输业提供可与 AWS 集成的解决方案。

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