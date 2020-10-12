加拿大滑鐵盧, Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨數位影像處理技術全球領導者 Teledyne DALSA，很高興推出新的 Calibir GXF 熱像儀，作為 Nuvoola 的 LUKE™ AI 健康篩檢和保護 (HSP) 解決方案中的關鍵元件。



新的 Calibir GXF 型號為偏高的體表溫度偵測進行最佳化，在有外部溫度參考源的設定時,根據外部參考，其測量精確性和熱穩定性優於 +/-0.3°C（如 IEC80601-2-59 所建議）。如同 Calibir GXM 型號，新的 GXF 相機符合 NDAA 第 889 部分的規範，正在等待獲得 IEC 80601-2-59-2017 認證。

Nuvoola 的 LUKE™ AI 健康篩檢和保護 (HSP) 解決方案的獨特之處，在於使用人工智慧平台，只需要幾秒鐘就能篩檢員工、供應商、客戶和訪客。該解決方案受益於 Teledyne DALSA Calibir™ 紅外線相機的能力，包括除了現場感應機台之外，員工用來在抵達工作場所前存取健康狀態的應用程式（使用英文或法文進行自然語言互動），可在進入建築物時迅速篩檢出具有 COVID-19 症狀者。這也包括分析和預測深入解析功能，代表這可以警示某人狀況的趨勢或變化。

Nuvoola 總裁 Martin Renière 表示：「我們相信本系統對於公司而言是保護員工的極佳方式。因員工傳染 COVID-19 而停止運作的威脅的確存在，而且將會持續一段時間。」他補充道：「我們在電腦視覺、自然語言處理和語音辨識方面的專業知識讓 LUKE AI 機台能夠自動化並強化安全措施。這十分適合從事製造、配送物流的公司或其他人來人往的地方。」

Teledyne DALSA 產品經理 Jean Brunelle 認為：「Nuvoola 在先進的解決方案中採用我們的 Calibir GXF 來呈現創新，我們很興奮能夠參與其中。這款最新的 Calibir GX 相機所具備的精確性和彈性，將會運用於這項嶄新的健康篩檢系統。我們希望一切順利。」

如需更多資訊和可用性，請聯絡：業務開發總監 Arnaud Crastes arnaud.crastes@teledyne.com ，+33 607 151 297

Teledyne DALSA 隸屬於 Teledyne Imaging 集團，在機器視覺市場上，是設計、製造和部署數位影像處理元件的世界領導者。Teledyne DALSA 影像感測器、相機、智慧型相機、影像擷取卡、軟體和視覺解決方案用於全球和各個產業中數千個自動化檢查系統，包括半導體、太陽能電池、平面顯示器、電子裝置、汽車、醫療、包裝和一般製造。如需更多資訊，請至 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging是一個匯集了 Teledyne 集團下數個尖端公司的團組。 Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，結合這些公司並發揮彼此的優勢，提供全球最徹底、最廣泛的視覺以及相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

Nuvoola 是人工智慧公司，位於蒙特婁、尚布利和渥太華，該公司使用與現有基礎結構和管理系統整合的解決方案，藉此轉型並提升組織。我們的 LUKE AI 平台使用人工智慧來自動化並進行即時決策，建議預防行動，不僅能最佳化，也能超越營運目標。Nuvoola 是 AWS 合作夥伴網絡 (APN) 的精選諮詢合作夥伴，為供應鏈、物流和運輸產業提供與 AWS 整合的解決方案。

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